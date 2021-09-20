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Общество20 сентября 2021 9:34

В Госдуму от Омской области прошли Фадина, Смолин и Алехин

В избиркоме озвучили предварительные итоги голосования
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Оксана Фадина ожидаемо легко получила мандат на своем округе.

Оксана Фадина ожидаемо легко получила мандат на своем округе.

Названы предварительные итоги голосования в Государственную думу в Омской области. Жителям предстояло определить трех одномандатников, которые в ближайшие 5 лет будут представлять интересы региона.

Ожидаемо самая острая борьба развернулась на 139-м округе, где соперничали коммунист Андрей Алехин и единоросс Степан Бонковский. Во время подсчета голосов они по очереди выходили вперед. Борьба была очень острой, однако в концовке кандидат от КПРФ, который давно известен избирателям своей работой, все-таки обошел своего конкурента. Перевес составил порядка 8 тысяч голосов. Поражение Бонковского эксперты и политологи уже назвали главной сенсацией. Однако есть и те, кто уверен: победа Алехина выглядит абсолютно логичной. За 20 лет в политики он давно заслужил мандат депутата Госдумы.

Олег Смолин, который представляет КПРФ, легко получил мандат на своем округе. Он почти в два раза опередил своего конкурента от партии "Единая Россия" Кирилла Мандрыгина. И это было предсказуемо.

Единственную победу партия власти на одномандатном округе праздновала лишь в Любинском округе. Там уверенно и ожидаемо победила мэр Омска Оксана Фадина. Она обошла своего главного конкурента от КПРФ - Константина Ткачева. Скорее всего, от мандата Оксана Николаевна отказываться не станет, а перейдет на работу в Госдуму. По информации "Комсомолки", в ближайшие часы Оксана Фадина готовит видеобращение к омичам. Так что теперь в Омске пройдут новые выборы мэра города. Напомним, жители в них не участвуют: комиссия, составленная из почетных жителей, представителей губернатора и горсовета отберет из претендентов двоих кандидатов. А уже за них будут голосовать депутаты горсовета. Мэром станет тот, кто наберет больше всех голосов.

В ближайшее время станет известно, сколько мандатов получат и политические партии после выборов. Своих кандидатов по спискам они озвучат немного позже.

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