«Мое рабочее место будет в Москве»: Мэр Омска Фадина после победы на выборах в Госдуму сделала заявление

Оксана Николаевна поблагодарила омичей за выбор. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска предсказуемо одержала победу на выборах в Госдуму на своем округе. Многие ждали от нее реакции: уйдет глава города в парламент или все же останется на своей должности, а мандат уступит однопартийцам. Сегодня Оксана Фадина прервала молчание и сделала заявление. Оксана Николаевна впервые официально подтвердила, что покидает кресло мэра и уходить работать в парламент

- Я остаюсь в команде губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, и мы вместе продолжим работу по изменениям жизни в нашему регионе к лучшему. Моё рабочее место будет в Москве, но я планирую изменить подход к работе депутата Государственной Думы, и моя основная работа будет строиться здесь – в городе, в районах Омской области, потому что все законодательные инициативы идут от избирателей, - сказала Оксана Фадина.

Она также сообщила, что последние дни дорабатывает в должности мэра Омска. Процедура новых выборов главы города, по ее словам, будет запущена в ближайшее время. Напомним, что жители выбирать мэра не будут - кандидатуру определят специальная комиссия и депутаты.

- Я благодарю всех избирателей Омской области, кто пришел на выборы. Это не просто проявление гражданского долга. Я вижу в этом искреннюю заинтересованность людей в том, чтобы менять жизнь в нашем регионе к лучшему. И особенно мне приятно поблагодарить жителей, которые отдали свои голоса за меня, за те предложения, которые станут основой моей работы, - сказала Оксана Фадина.

При этом, по ее словам, говорить о новом кандидате преждевременно. Мэр рассказала, кого хотела бы видеть на этом посту.

- Говорить, кто может занять кресло мэра Омска, достаточно рано. Есть определенный регламент. Будут определены кандидаты на пост мэра. Комиссия Омского городского Совета проведет отбор и рассмотрение заявок всех желающих, - отметила градоначальница. - Хотелось бы, чтобы пришел человек, который искренне болеет за город, и у которого на первом месте стоят проблемы жителей, а уже потом – свои личные приоритеты. Потому что работая мэром 24/7 нужно полностью отдаваться городской жизни, начиная от производственных совещаний и заканчивая выездными мероприятиями. Видеть в каждом человеке его проблемы и желание помочь ему.

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«После четырех лет работы мэром в тесном взаимодействии с омичами мне этого будет очень не хватать»

- Я очень люблю город Омск. Плюс в том, что работа депутата Государственной Думы, действительно, должна проходит на территории. Я вижу хорошие примеры, которые беру на вооружение. Есть депутаты Государственной Думы, которые ведут активную работу в комитетах. Но комитетская неделя заканчивается, и эти депутаты возвращаются домой – к избирателям, которые отдали за них свои голоса. Я хочу эту практику перенять. Для меня очень важно работать с людьми. После четырех лет работы мэром, в тесном взаимодействии с омичами, мне этого будет очень не хватать, и я буду стараться всячески это поддерживать.

Мы ждём окончательных результатов от избиркома. Вопрос сложения полномочий мэра города должен быть утвержден решением депутатов Омского городского Совета. После этого аппарат Государственной Думы обозначит календарный график. Это случится не завтра.

Я продолжаю свою работу мэра города Омска. Буквально сегодня пройдет производственное совещание по отопительному периоду.