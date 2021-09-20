Оксана Фадина пробудет мэром Омска еще 9 дней

Оксане Фадиной пришлось отказаться от должности мэра, чтобы стать депутатом Госдумы. Но она пообещала не забывать омичей. Фото: мэрия Омска

В понедельник, 20 сентября, стали известны результаты выборов в Госдуму. От Омской области по 141 округу туда прошла Оксана Фадина. Она уже объявила, что откажется от должности мэра, чтобы стать депутатом.

Формально ее отставку должен одобрить городской совет. Планируется, что это произойдет на ближайшем пленарном заседании, которое состоится в следующую среду, 30 сентября.

Пресс-служба мэрии опубликовала обращение Оксаны Николаевны, в котором она объясняет свое решение.

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