Фадина намекнула на свой уход после сентябрьских выборов: Разбираемся, кто будет новым мэром Омска

Полномочия мэра у Оксаны Фадиной истекают лишь в конце следующего года, но не исключено, что она сложит их досрочно уже в сентябре.

Около двух недель осталось для снятия главной политической интриги Омска. Последние месяцы жители гадают: будет в этом году у города новый мэр или нет. Дело в том, что летом стало известно об участии Оксаны Фадиной в выборах в Государственную Думу. В партийном списке она значится под номером один. А это значит, что с вероятностью в 99% мандат депутата ей гарантирован.

«У НАС ЕСТЬ СВОЙ ШОРТ-ЛИСТ ИЗ ГЛАВ РАЙОНОВ И ИХ ЗАМОВ»

Нередко, правда, участие в выборах и присутствие в партийных списках - такой хитрый ход. Партии включают в него медийных и известных политиков, чтобы за нее голосовали избиратели. Когда результат достигнут, лидеры списков отказываются от мандатов в пользу других своих менее популярных однопартийцев. Но, судя по тому, какие сигналы нам посылает губернатор Александр Бурков это не тот случай. И мэр Омска, скорее всего, действительно планирует переход на работу в Госдуму. В середине августа глава региона уже косвенно подтверждал уход Оксаны Фадиной. Во время прямого эфира в своем Instagram губернатор заявил, что Омской области в парламенте нужны хорошие «лобисты, которые работали на земле». И, дескать, Оксана Николаевна как раз такая. Отвечая на вопрос о будущем мэре после сентябрьских выборов, Александр Бурков развил эту мысль. И даже назвал примерные сферы, где собираются искать нового градоначальника.

Предприниматель Шкуренко - один из самых богатых людей Омска. Бизнесмен говорит, что не готов занять кресло мэра. Фото: Instagram.com

- Пока все-таки еще рано говорить об этом, - осторожно сказал губернатор, отвечая на вопрос уходит Оксана Фадина или нет. - Но, безусловно, есть определенный шорт-лист. Это могут быть главы муниципальных образований, заместители их, главы районов. Я уверен, что найдутся смелые люди, которые достойны возглавить наш город Омск.

Развеяла все сомнения сегодня и сама мэр. Во время рабочей поездки по Октябрьскому округу она впервые публично высказалась о своем возможном преемнике (подробнее см. «Из первых уст»).

«ВАРЯГ? ЭТО БУДЕТ УБИЙСТВО ДЛЯ ГОРОДА!»

«Комсомолка» задумалась, кто может заменить Оксану Фадину после ее ухода. Для этого мы пообщались с экспертами, являющимися лидерами мнений в своих кругах. Первым мы логично позвонили экс-мэру Вячеславу Двораковскому. Кому, как не ему, знать специфику этой работы и кто под нее может подойти.

- Тот, кто хочет занять эту должность, должен понимать, что такое система жизнеобеспечения города. Это основное для мэра. Мы должны быть уверены, что у нас все будет нормально с теплом, водой, канализацией и ливневкой, – начал издалека Вячеслав Викторович. – Я не заметил, чтобы в последнее время на это обращали внимание. Сложность и в том, что муниципалитет от этого хозяйство постепенно отодвигают. У «Водоканала» в аренде сети – Москва руководит, тепловые трубы и электроэнергия – тоже московские структуры: Интер РАО и прочие компании. Мэр должен по своим качеством иметь возможность этими процессами управлять. Второе – это образование, ремонт школ. Но ресурсов у мэрии недостаточно. Потому и движений выявить эту проблему нет, лучше промолчать. Денег-то все равно нет. У нас все определяют президентские программы сейчас. Задача нового мэра сделать так, чтобы они дошли до этих насущных проблем. Он не должен об этом молчать. Обязанности гигантские, а полномочий и ресурсов у мэра – мизер.

- Тогда его съедят, наверное…

Вице-губернатора Дмитрия Ушакова давно прочат в градоначальники. Фото: Instagram.com

- Кхм… У меня вроде все конечности на месте, Стас. Правда, пытались отъесть, но что поделаешь. На такой должности должен быть только такой человек.

- Есть у нас в Омске такой?

- Был на открытии охоты, а команда у нас старая, сам знаешь. Так вот мы даже под рюмку не смогли придумать кандидатуру.

- Варяга искать, получается?

- Это будет убийство для города. Пришел, наследил и ушел. Искать надо среди своих. Надо смотреть среди предпринимателей, которые болеют за дело и умеют организовывать. Нам нужен товарищ типа Шкуренко.

- Я только что общался с ним. Говорит, что не готов и ему это неинтересно (подробнее см. «Звонок бизнесмену»). Шкуренко считает, что человек бизнеса не сможет встроиться в государственную систему.

- Отчасти я с этим согласен. Но он очень толковый, грамотный, понимает, что делает. Посмотрите, какой динамичный и смелый, никого не боится.

- Получается, мы нашли с вами вместе кандидата?

- (смеется.) Получается, нашли.

«УШАКОВ ПОДОШЕЛ БЫ – ГРАМОТНЫЙ И ЖЕСТКИЙ»

Пообщались мы и с экспертом в сфере ЖКХ, с человеком, который сразу у двух губернаторов был советником, - с Александром Лихачевым. Наш звонок не застал его врасплох.

Сергей Фролов - бывший первый вице-мэр при Двораковском. После его ухода он уже руководил городом несколько месяцев, но назначения так и не получил. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Я имею большой опыт управленческой работы, поэтому всегда готов к подобному вопросу. У меня в голове, конечно, есть свой список кандидатов, - сходу заявил он. – Отметаем тех, кому уже предлагали, и они отказались – Юрия Федотова, строителя Валерия Кокорина и главу «Омскводоканала» Шелеста. Шелеста я бы точно поддержал, очень хорошим был бы мэром. Сейчас в рынке есть три человека: вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Очень грамотный, эрудированный, жесткий, что мне импонирует. Человек с пониманием экономики, работал в Думе, так что может надеть пиджак и поехать в Москву решать вопросы – связи остались. Второй кандидат – бывший вице-мэр Сергей Фролов. С ним не очень хорошо поступили в свое время, когда не назначили главой города в 2017 году после ухода Двораковского. Если бы дали кресло, все было бы иначе. Ну и третий человек, которого я не могу не предложить по его должности, это первый вице-мэр Евгений Фомин. Назначение любого другого кандидата кроем этих троих, будет политическим решением. Таким в свое время было и назначение Оксаны Фадиной.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Хочу, чтобы руководитель города, не лукавил с людьми»

- Если вас интересует фамилия, то я ее не скажу. А в целом, скажу честно, я очень переживаю, хочу, чтобы человек, который руководил Омском, был искренним, настоящим, имел практический опыт работы и не лукавил с людьми, – сказала Оксана Фадина. – Отдавал себя городу, даже если очень трудно. Нужно помнить, что мэр на сцене будет давать клятву, и в ней все емко и содержательно сказано. Если он будет ей соответствовать, то это будет надежный, достойный мэр. Вот такого я хочу пожелать городу Омску.

КОМПЕТЕНТНО

«Мэр должна сообщить об уходе не позднее, чем через 5 дней после выборов»

Начальник правового управления Омского горсовета Денис ГОЛУШКОВ:

- По закону мэр должна уведомить горсовет о своем уходе в течение 5 дней после выборов. Для этого достаточно информационного письма с сообщением об этом. Горсовет созывает заседание, на котором утверждается отставка действующего градоначальника. После этого объявляется конкурсная процедура по определению кандидатуры мэра. В случае досрочного прекращения полномочий мэра персональный состав комиссии должен быть утвержден в течение месяца. Насколько помню, в нее входят 14 человек. Двое – из числа горожан, имеющих звание «Почетный гражданин города Омска». Остальных определяет городской совет и губернатор в пропорции 50 на 50. Дальше комиссия по результатам собеседований и консультаций из числа всех заявленных кандидатов отберет только двоих. Из них на итоговом заседании горсовета депутаты и выберут мэра путем голосования.

ЗВОНОК БИЗНЕСМЕНУ

«Нужно искать копию Фадиной – современного человека»

Предприниматель Виктор ШКУРЕНКО:

- Мне, кстати, Фадина нравилась, я ценю ее профессионализм. У нее уникальная память, я сам сталкивался в работе с ней с этим ее качеством. Она очень включена в каждую тему. Человек либеральных взглядов.

- Кого вы видите вместо Оксаны Николаевны?

- Это точно должен быть человек до 50 лет, не поработавший при коммунистах, так как тот старый режим уже канул в небытие. Плюсом будет экономическое образование. Гендерных предпочтений у меня нет, так как Фадина показала, что и женщина может прекрасно управляться с городом.

- Ну, то есть ищем копию Фадиной?

- Да, действительно. Почему бы и нет. Кто-то говорит, что нужны тертые хозяйственники. Я в этом не уверен, они, как правило, возрастные. Нам же нужен современный человек. Необязательно омич, хотя, я думаю, вряд ли вдруг сейчас откуда-то появится варяг. Человек от бизнеса тоже, наверное, не сможет встроиться в эту государственную систему с ее порядками. Это должен быть действующий чиновник. Даже если бы мне сейчас предложили бы, я отказался. Мне это просто неинтересно.

- У вас есть своя кандидатура? Фамилия человека, кто точно справится?

- У меня нет. Я лишь сторонний наблюдатель. Но многие называют кандидатуру вице-губернатора Ушакова. Чисто ментально я принимаю ее и не возражаю. Он очень близок по духу к Фадиной, мне кажется. Вполне мог бы справиться.

- Сейчас жители Омска не могут выбирать мэра. Как думаете, кто лучше справится: комиссия или люди?

- При нынешней политической системе выборы вообще теряют всякий смысл. Да, считают бюллетени, честно. Я не думаю, что там идут глобальные махинации, но избирателями манипулируют очень сильно. Поэтому в любом случае выберут того мэра, который нужен власти.