На виновницу жуткого ДТП с маршруткой в центре Омска завели дело – пока административное

Инцидент произошел на Ленинградской площади в Омске. Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, страшная авария случилась вчера, 1 сентября, в десятом часу вечера на пересечении проспекта Карла Маркса и улицей Масленникова. Ехавшая по последней 42-летняя женщина на внедорожнике попыталась проскочить на загоревшийся красный сигнал светофора. В этот же момент по проспекту Карла Маркса на зеленый начал движение водитель «газели», ехавшей по маршруту № 550.

В результате легковушка на полной скорости влетела в микроавтобус. Тот от столкновения отлетел в сторону и завалился на бок. В салоне «газели» в этот момент находились 12 человек. Им сразу же начали помогать выбраться наружу подбежавшие очевидцы и сотрудники полиции. Они же поставили маршрутку обратно на колеса.

По обновленной информации, в результате происшествия пострадали восемь человек.

– В отношении водителя автомобиля «Мицубиси Аутлендер» возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении водителя автобуса «ГАЗ А64R45» возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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