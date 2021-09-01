Появилось видео, как в Омске иномарка влетела в микроавтобус, полный пассажиров

Женщина-водитель на легковушке пыталась проскочить на красный свет. Результат на фото. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 1 сентября в центре Омска. Столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель на «Митсубиси Аутлендер» ехала по улице Масленникова со стороны Ленинградского моста.

На записи с видеорегистратора видно, что автомобиль под ее управлением вылетел на красный свет на пересечении с проспектом Карла Маркса и буквально протаранил маршрутку. Удар был такой силы, что «газель» откинуло далеко в сторону и перевернуло.

В маршрутке находились 12 пассажиров. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Как выяснилось, в микроавтобусе, следовавшем по маршруту № 550 (магазин «Заря» – улица 24-я Северная), ехали 12 пассажиров.

– На данный момент медицинская помощь потребовалась троим пассажирам микроавтобуса и водителю «Митсубиси», – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

– На контроле прокуратуры г. Омска находится проверка правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств и причин происшествия, а также законность принимаемых процессуальных решений, – добавили в пресс-службе прокуратуры региона.