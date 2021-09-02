После аварии с пассажирской газелью в Омске еще два пострадавших обратились в больницу

Двое пассажиров пришли в больницу после аварии самостоятельно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезное ДТП произошло в Омске накануне вечером. В День знаний на перекрестке возле остановки "Голубой огонек" легковушка врезалась в пассажирскую Газель. Маршрутку от удара отбросило в сторону и опрокинуло. Перевернуть ее и вытащить людей помогали неравнодушные прохожие.

В первых сообщениях с места происшествия говорилось, что пострадали всего 4 человека, водитель легковушки и трое пассажиров микроавтобуса, но по последним данным количество пострадавших увеличилось.

- Пятерых омичей доставили с места происшествия в больницу каретами скорой помощи, ещё двое обратились за медицинской помощью самостоятельно позже. На данный момент в стационаре пребывают два человека. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Всем остальным была оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась, - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения.

В обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники Госавтоинспекции.