Крики раненых и паника: Появилась запись первых минут после столкновения маршрутки и легковушки в центре Омска

Очевидцы помогли поставить микроавтобус на колеса. Фото: скриншот видео («Омск Live»)

Напомним, серьезное ДТП произошло вчера, 1 сентября, в районе Ленинградской площади. В полную пассажиров маршрутку на значительной скорости влетел автомобиль «Мицубиси».

Удар был такой силы, что «газель» после столкновения отлетела в сторону и завалилась на правый бок. В салоне в тот момент ехали 12 человек. По крайней мере троим из них потребовалась помощь медиков.

Очевидцы выложили в соцсети запись происходившего в первые минуты после аварии. К потерпевшим кинулись около десяти парней, которые оперативно вернули микроавтобусу вертикальное положение. Вокруг ходят люди, перепачканные кровию. На заднем плане слышны крики и плач пострадавших.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, в аварии виновата 44-летняя женщина, управлявшая ленковушкой. Она пыталась проскочить на красный свет.