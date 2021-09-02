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Происшествия2 сентября 2021 5:30

Крики раненых и паника: Появилась запись первых минут после столкновения маршрутки и легковушки в центре Омска

Инцидент произошел в районе «Голубого огонька»
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Очевидцы помогли поставить микроавтобус на колеса. Фото: скриншот видео («Омск Live»)

Очевидцы помогли поставить микроавтобус на колеса. Фото: скриншот видео («Омск Live»)

Напомним, серьезное ДТП произошло вчера, 1 сентября, в районе Ленинградской площади. В полную пассажиров маршрутку на значительной скорости влетел автомобиль «Мицубиси».

Первые минуты после аварии у «Голубооо огонька» в Омске
Видео: «Омск Live»

Удар был такой силы, что «газель» после столкновения отлетела в сторону и завалилась на правый бок. В салоне в тот момент ехали 12 человек. По крайней мере троим из них потребовалась помощь медиков.

Очевидцы выложили в соцсети запись происходившего в первые минуты после аварии. К потерпевшим кинулись около десяти парней, которые оперативно вернули микроавтобусу вертикальное положение. Вокруг ходят люди, перепачканные кровию. На заднем плане слышны крики и плач пострадавших.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, в аварии виновата 44-летняя женщина, управлявшая ленковушкой. Она пыталась проскочить на красный свет.