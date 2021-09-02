Очевидцы жуткого ДТП в центре Омска толпой подняли перевернувшуюся маршрутку

Авария случилась в районе Ленинградской площади в Омске. Фото: скриншот видео («Омск Live»)

Жуткие кадры аварии, случившейся вечером 1 сентября на Ленинградской площади в центре Омска, попали на запись видеорегистратора оказавшейся на месте происшествия машины. На кадрах видно, как женщина-водитель на «Мицубиси Аутлендер», ехавшая по улице Масленникова попыталась проскочить на загоревшийся красный сигнал светофора. Не обращая на это внимание в этот же момент по проспекту Карла Маркса на свой зеленый двинулся водитель маршрутки, полной пассажиров.

Женщина-водитель на легковушке пыталась проскочить на красный свет. Результат на фото. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В маршрутке находились 12 пассажиров. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В результате внедорожник на полной скорости буквально протаранил «газель». Последняя от удара отлетела в сторону и перевернулась.

Очевидцы сняли и происходившее в первые минуты после аварии. Прохожие и водители соседних машин кинулись на помощь пострадавшим, помогли им выбраться наружу и все вместе оперативно поставили маршрутку на колеса.

По данным областного минздрава, число пострадавших в результате происшествия выросло уже до восьми человек.

В соцсетях омичи активно обсуждают произошедшее, рассматривают видео с моментом аварии и строят предположения, как такое могло произойти. Одни считают, что водитель иномарки засмотрелась в телефон, другие, что просто не увидела красный сигнал светофора. Но в причинах произошедшего разберется следствие. «КП-Омск» поговорили с одним из пострадавших в аварии пассажиров маршрутки. Он оказался в больнице с травмами руки и головы.

- Ну, что сказать, во время удара, лопнуло стекло, у меня рука вылетела наружу, маршрутка упала прям на нее и проехала так на боку ещё метра 2-3. Так же я проехался лицом по асфальту. После того, как подняли маршрутку, я вышел, меня прохожие сразу же положили и начали оказывать первую помощь, - рассказывает Данил Смагин. Он вспоминает, что в первые минуты плохо видел и помнит происходящее. Все же он сумел запомнить, что девушка, сидевшая за рулем «Митсубиси» не осталась в стороне, хотя тоже попала потом в больницу.

- Позже, девушка, которая врезалась в нас, подошла ко мне, начала извиняться. В глазах все было мутно, была полная дезориентация. Потом приехала скорая и забрала меня, - подытожил Данил. Сейчас он находится в больнице, его раны обработали, но парень продолжает находиться в БСМП-1.

Окончательных обстоятельств аварии пока никто не знает, но Данил признается, что зла на омичку, врезавшуюся в маршрутку не держит.

- Не злюсь на нее, но вина все же ее здесь присутствует, - говорит пострадавший.

Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки этого происшествия. При этом по данным областной полиции в ДТП виноваты оба водителя.

Фото: УМВД России по Омской области

– В отношении водителя автомобиля «Мицубиси Аутлендер» возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении водителя автобуса «ГАЗ А64R45» возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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