Омская школьница, зверски убившая с парнем свою мать, посчитала вынесенный им приговор слишком суровым

Вынесенный ранее приговор оставили без изменений. Фото: Архив "КП"

Сторона защиты 16-летней омички и ее 18-летнего парня, признанных виновными в жестоком убийстве, пыталась обжаловать вынесенный им приговор.

Напомним, школьница и ее любовник зверски расправилась с матерью девушки, запрещавшей им встречаться. Все произошло в ночь на 31 декабря 2019 года. Парочку отморозков судили по тяжкой статье – за убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц.

Омский областной суд вынес им приговор в январе 2021 года. Девушку отправили на 8 лет в воспитательную колонию, ее сообщника – на 13 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

- Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобы на приговор Омского областного суда, признавшего 16-летнюю жительницу Омска и ее 18-летнего молодого человека виновными в убийстве матери одного из них, – рассказал официальный представитель Омского областного суда Аскер Абишов. – Апелляционная инстанция, проверив материалы дела, определила приговор Омского областного суда оставить без изменения, жалобы защитников – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.