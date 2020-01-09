«Она пошла на меня с ножом - я схватил ее руку»: Омич, убивший с 15-летней любовницей ее мать, рассказал свою версию

Появилось видео допроса 18-летнего Алексея Ванина (имена и фамилии участников этой истории изменены). На записи в квартире, еще залитой кровью его несостоявшейся тещи, парень рассказывает следователям, как с ней расправился.

– Диван у нас с краю стоит, – говорит Алексей. – Она меня схватила за уши и давай тянуть. Стянула на пол. Потом начались крики на меня. Я лежал, пытался встать. Она начала на меня орать, махать руками - не сильно бить, просто размахивать руками. Я пытался приподняться, защищался и дал ей в лицо. Она возмутилась, ахнула. Крови у нее не было, я, по крайней мере, не видел. Она пошла на кухню и, когда возвращалась, у нее в руках уже был нож. В левой руке у нее был нож, она держала его перед собой. Я схватился за ее руку и пытался сделать что-нибудь с кистью, чтобы нож у нее выпал. Нож так и не выпал.

Напомним, семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря. 43-летняя Елена Романова должна была вернуться только под утро, но подменилась, чтобы порадовать свою дочь. Но сюрприза не получилось. Мама застала 15-летнюю Люду спящей в объятьях 18-летнего парня, с которым девочка встречается с августа. Женщина, естественно, возмутилась и попыталась прогнать незваного гостя. Тот выхватил нож, а его подруга молоток, и вместе парочка буквально забила Елену Васильевну насмерть. На теле буквально не было живого места, медики насчитали около 30 ран.

После случившегося школьника позвонила маминой подруге и спокойно сообщила, что у них вся квартира залита кровью и надо бы вызвать скорую.

Пока девочка даже не особо осознала, что произошло. Как рассказала «Комсомолке» официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова, обоих – и парня и его подругу – на время следствия отправили в СИЗО. Кроме того, в ближайшее время им предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753697" frameborder="0"></iframe> В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

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В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать, мешавшую им встречаться

15-летняя Люда Романова (имена и фамилии участников этой истории изменены) до недавнего времени была почти круглой отличницей. Кроме того, девочка занималась в театральной студии. В августе туда пришел в гости к одному из участников его приятель - на тот момент 17-летний Алексей Ванин. Люда влюбилась в молодого человека практически с первого взгляда, они начали встречаться. А вскоре восьмиклассница познакомила его с единственным своим близким человеком - мамой. (Далее...)