В Омске школьница с любовником зверски убили ее мать, когда та застала их в постели
Бесчеловечное преступление случилось в Омске. Мать 15-летней Люды Романовой (имя и фамилия изменены) работала уборщицей. В тот страшный день женщина раньше времени вернулась домой и застала девочку в постели с 19-летним приятелем.
Вероятно, она возмутилась увиденным и в гневе пригрозила сдать совершеннолетнего любовника дочери в полицию. Испугавшись, парочка не придумала ничего лучше, как убить женщину. Причем расправились с ней зверски – на теле судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.
Как стало известно "Комсомолке", трагедия случилась в городке Нефтяников в ночь с 30 на 31 декабря. 2 января суд отправил парочку под стражу на два месяца. Расследованием этого дела занимается Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU