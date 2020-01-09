В Омске школьница с любовником зверски убили ее мать, когда та застала их в постели

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:28:26+03:00

Парочка расправилась с женщиной из-за того, что та пригрозила сообщить об их связи в полицию.

Изменить размер текста: A A

Бесчеловечное преступление случилось в Омске. Мать 15-летней Люды Романовой (имя и фамилия изменены) работала уборщицей. В тот страшный день женщина раньше времени вернулась домой и застала девочку в постели с 19-летним приятелем.

Вероятно, она возмутилась увиденным и в гневе пригрозила сдать совершеннолетнего любовника дочери в полицию. Испугавшись, парочка не придумала ничего лучше, как убить женщину. Причем расправились с ней зверски – на теле судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.

Как стало известно "Комсомолке", трагедия случилась в городке Нефтяников в ночь с 30 на 31 декабря. 2 января суд отправил парочку под стражу на два месяца. Расследованием этого дела занимается Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU