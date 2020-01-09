2020-01-09T14:07:29+03:00
Происшествия

«Берись за учебу или расходитесь»: Стало известно, почему омская школьница убила мать со своим парнем

Женщина была против их романа
Станислав МУХИН
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Парочка расправилась с женщиной.Парочка расправилась с женщиной.Фото: ВКонтакте
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Дикая история произошла перед самым Новым годом в Омске. В городке Нефтяников 31 декабря разыгралась семейная драма. 15-летняя школьница Люда Романова со своим 18-летним парнем Алексеем Ваниным убили ее мать. Как выяснила "Комсомолка", изначально женщина не возражала против романа влюбленных. Они познакомились в одной из актерских студий. Парень даже какое-то время жил дома у девочки.

Однако позже у круглой отличницы Люды начались проблемы с учебой. Она стала пропускать занятия. Мать выдвинула ультиматум:

- Берись за учебу или расставайтесь, - заявила она дочери.

Когда мать вернулась с работы, она увидела, что парочка спит. Женщина начала выгонять Алексея из дома. В коридоре завязалась потасовка, в итоге бойфренд Люды ударил маму школьницы в лицо. Закончилось все плачевно: парень нанес несколько ножевых ранений несостоявшейся теще, а начатое завершила сама девочка - она добивала мать молотком. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области. Женщина скончалась в больнице. Сейчас 15-летняя школьница в психиатрической больнице на освидетельствовании, парень - в СИЗО. Сам он уверяет, что это мать девушки первая пошла на него с ножом.

В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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