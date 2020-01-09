В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать, мешавшую им встречаться

15-летняя Люда Романова (имена и фамилии участников этой истории изменены) до недавнего времени была почти круглой отличницей. Кроме того, девочка занималась в театральной студии. В августе туда пришел в гости к одному из участников его приятель - на тот момент 17-летний Алексей Ванин. Люда влюбилась в молодого человека практически с первого взгляда, они начали встречаться. А вскоре девятиклассница познакомила его с единственным своим близким человеком - мамой.

43-летняя Елена Романова воспитывала дочку одна и души в ней не чаяла. Так что сначала порадовалась ее счастью. Но вскоре Люду как подменили. А вскоре Елене Васильевне позвонили из школы. Педагоги не на шутку беспокоились: одна из лучших учениц престижного лицея практически перестала появляться на занятиях. Зайдя в электронный дневник дочери мать ужаснулась - плохие оценки были практически по всем предметам.

Естественно, женщина, которая тянула ребенка одна и вкладывала все силы, чтобы девочка получила нормальное образование, стала возражать против нового воздыхателя Люды. Но того это не слишком смущало, несмотря на запреты, все равно продолжил встречаться с девочкой. Парень нигде не работает и кое-как учится в колледже на программиста.

"Комсомолка" связалась с директором этого учебного заведения, и открылись еще интересные подробности. особых нареканий по поведению к парню у преподавателей не было. однако выяснилось, что он числился как опекаемый - Алексею только 23 декабря исполнилось 18 лет. Оказалось, что оба его родителя были наркоманами. С ними он прожил до 7 лет, потом его забрала бабушка. Но она умерла в прошлом году и Леша нашел новую шею, на которую можно бы было пересесть, чтобы продолжить свое беззаботное существование. Леша практически поселился в их малосемейке в городке Нефтяников. Елене Васильевне пришлось кормить и еще одного великовозрастного ребенка. В мирной до этого семье начались бесконечные конфликты.

В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры увидела дочку, мирно спавшую в объятьях того же самого ненавистного Елене Васильевне парня. Мать устроила скандал. Проснувшаяся парочка вышла в коридор, завязалась потасовка. Потом Алексей пошел на кухню, взял нож и ткнул им в маму своей девушки. Женщина упала, а "Ромео", продолжил ее добивать. Присоединилась дочка, схватившая где-то молоток.

Парочка познакомилась в студии актерского мастерства.Фото: ВКонтакте

Когда Елена перестала дышать, девочка как ни в чем не бывало взяла телефон и позвонила маминой подруге.

– Крестная я маму молотком ударила, у нас тут все в крови. Вызови скорую, – сказала Люба и положила трубку.

Испуганная женщина вызвала медиков. Позже оказалось, что это сделали уже и соседи по общежитию, которые слышали ночью скандал.

Всех троих – маму, дочку и ее любовника – развезли по разным больницам. Но у парочки были лишь легкие ушибы, а женщина вскоре скончалась. Почти сразу к Любе приехала старший следователь следственного отдела по Советскому округу регионального СКР Елена Патронова. По ее словам, Романова практически не осознавала, что только что убила собственную мать. Не проявлял особых эмоций по этому поводу и парень. Любы даже не могла толком объяснить, зачем так зверски расправилась с единственным своим близким человеком. Твердила только, что очень любит Лешу. Девочку сейчас даже не могут отпустить под домашний арест, потому что больше взрослых опекунов у нее не осталось.

2 января по решению суда, парочку убийц отправили на два месяца в СИЗО.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице от множественных телесных повреждений 43-летней женщины, доставленной бригадой скорой помощи из дома, расположенного в Советском округе города Омска, по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на проверку показаний обвиняемых и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753697" frameborder="0"></iframe> В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

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