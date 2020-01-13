Школьница из Омска, зверски убившая с парнем свою мать, больше переживает разлуку с бойфрендом, чем ее смерть

Настоящая семейная драма разыгралась в одной из малосемеек по улице Бородина. Там 15-летняя школьница Люда со своим 18-летним бойфрендом зверски расправилась с ее мамой. Алексей Ванин и его подруга нанесли 43-летней Елене Романовой около 30 ударов ножом и молотком.

ХОТЕЛА СДЕЛАТЬ СЮРПРИЗ

Все случилось в самый канун Нового года. Счастливая Елена, воспитывавшая девочку одна, вернулась домой с заработков на Севере. О своем приезде дочери решила не сообщать. Хотела сделать сюрприз - накупила продуктов, подарков. О начавшемся осенью романе Люды с Лешей женщина, конечно, знала. Подростки познакомились в одной из актерских студий. Девушка ходила на курса, а Ванин пришел туда однажды к другу.

Сначала мама Люды против их отношений не возражала - парень даже частенько оставался ночевать. Но потом у школьницы начались проблемы с учебой. Мама считала причиной отношения с парнем. Требовала или налечь на учебу, либо расстаться. Ссоры не помогали, и Елена запретила появляться Леше у них дома. А 31 декабря она застала Люду с ним в постели. Мама девочки начала ругаться и выставлять парня из квартиры. В коридоре между Еленой Романовой и бойфрендом Люды завязалась потасовка. В какой-то момент в руках парня блеснул нож. Он, кстати, утверждает: мама девочки первая схватила оружие. Что было дальше, известно уже со слов соседей. Они до сих пор не могут отойти от шока.

В этой доме и разыгралась трагедия.Фото: Анна МИКУЛА

- Мы услышали крики. Лена кричала в нашем общем тамбуре и умоляла о помощи. Я посмотрела в глазок и увидела ее всю в крови, на голове травмы... Честно говоря, меня чуть не вырвало, я такого никогда в жизни не видела. При этом она пыталась сама себе вызвать скорую, - рассказала "Комсомолке" подробности трагедии соседка Романовых. - Но открывать дверь мы побоялись, мало ли кто там еще в подъезде.

"КРЕСТНАЯ, ПРИЕЗЖАЙ - У НАС ДОМА ВСЕ В КРОВИ!"

Вместо этого жильцы вызвали скорую и полицию. До приезда экстренных служб влюбленная парочка закрылась в ванной. Они тоже были напуганы и не знали, что им делать. Первым делом Люда позвонила подруге матери и своей же крестной:

- Крестная, приезжай к нам. У нас дома все в крови, - сбивчиво сообщила ошарашенной подруге семьи девочка.

Вокруг лежащей в подъезде и умиравшей женщины бегала их любимая собака. Она никого не подпускала к Елене. Даже медики смогли не сразу начать оказывать ей помощь. Пес вел себя агрессивно.

- До всей этой истории я бы и слова плохого не сказала про девочку. Люда постоянно гуляла с их пуделем. Я и подумать не могла, что у нее какая-то там безумная любовь. Мне казалось, она еще совсем ребенок, выглядит она лет на 12, - продолжает соседка.

Отмечают жильцы и странную реакцию дочери. По их словам, она билась в истерике. Но совсем не из-за того, что убила мать. Над телом истекавшей кровью мамы Люда переживала, что простудится ее любимый. Леша выбежал в коридор в одних трусах и девочка его одевала. К тому же у бойфренда были незначительные порезы.

- Представляете, она кричала медикам: "Помогите моему парню!" Они, видимо, тоже порезались во время борьбы. А у нее в этот момент умирала мать, - продолжает рассказ женщина. - Хорошая была женщина, тянула на себе семью как могла. Никаких пьянок у нее никогда не было, мужчин она домой точно не водила. Квартиру эту купила в ипотеку, вот и работала вахтами, чтобы ее оплачивать. Я ее целый месяц не видела. Думаю, все это время Лена жила одна. Этого ее парня тоже увидела только в ту ночь, когда все произошло.

Парень уверяет, что защищался.Фото: Следственный комитет России.

Об Алексее известно не очень много. Он из неблагополучной семьи, не работает, учится в одном из колледжей Омска. Как рассказали там, особых нареканий по поведению к парню у преподавателей не было. 18 лет Алексею исполнилось за неделю до трагедии. Он числился как опекаемый: оказалось, что оба его родителя были наркоманами. С ними он прожил до 7 лет, потом его забрала бабушка. Но она умерла в прошлом году, и Леша остался один. В последнее время он чуть ли не поселился в квартире своей девушки. Это не очень нравилось ее маме.

БОЛЬШЕ ПЕРЕЖИВАЕТ РАЗЛУКУ С ПАРНЕМ, ЧЕМ СМЕРТЬ МАМЫ

Сейчас влюбленные разлучены и находятся в СИЗО. По словам

старшего следователя следственного отдела по Советскому округу Елены Патроновой, девочка не особенно переживает по поводу смерти мамы. Гораздо тяжелее она переносит разлуку с любимым. Похоже, Люда Романова не до конца осознала, что случилось. Она так и не смогла внятно объяснить, зачем они зверски расправились с ее мамой. Твердила только, что очень любит Лешу. Школьнице предстоит проверка на вменяемость в психиатрической больнице.

Не проявлял особых эмоций на допросах и ее парень. Девочку сейчас даже не могут отпустить под домашний арест, потому что кроме бабушки Марии Ивановны взрослых опекунов у нее нет. Но пенсионерка не торопится забирать внучку.

- Мы с Марией Ивановной жили по соседству в поселке Ключи – с самого его основания, – рассказывает соседка бабушки школьницы. – То, что ее дочь Елену убили, для меня стало шоком. Я ее знала с детства, вместе ходили на дачу. Очень работящая девочка была, мама ее в строгости держала. Так получилось, что Лене, когда она выросла, пришлось и самой тоже воспитывать дочь одной. Ипотеку взяла, вкалывала. И вот ни на работе, ни соседи уже по дому в городе – никто ничего о ней плохого не скажет. Порядочная была женщина.

Имена и фамилии участников истории изменены

Парочка сейчас в СИЗО.Фото: ВКонтакте

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мама Люды схватила за ухо и потащила меня с дивана"

Следком опубликовал видео следственного эксперимента с Алексеем Ваниным. Он подробно рассказал, что произошло в тот роковой день.

- Диван у нас с краю стоит, – спокойно говорит на видео парень. – Она (мама Люды. - Прим. авт.) меня схватила за уши и давай тянуть. Стянула на пол. Потом начались крики на меня. Я лежал, пытался встать.

Алексей Ванин утверждает: именно Елена Романова первая схватила нож. А он якобы защищался. Однако о какой самообороне может быть речь, если на теле женщины насчитают около 30 ранений. Часть из них наносились в спину. Видимо, когда она пыталась убежать.

- Она начала на меня орать, махать руками - не сильно бить, просто размахивать руками. Я пытался приподняться, защищался и дал ей в лицо. Она возмутилась, ахнула. Крови у нее не было, я, по крайней мере, не видел. Она пошла на кухню и, когда возвращалась, у нее в руках уже был нож. В левой руке у нее был нож, она держала его перед собой. Я схватился за ее руку и пытался сделать что-нибудь с кистью, чтобы нож у нее выпал. Нож так и не выпал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753697" frameborder="0"></iframe> В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

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В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать, мешавшую им встречаться

В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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