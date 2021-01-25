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В Омске вынесли приговор школьнице, которая вместе с парнем зверски убила мать

На двоих парочка получила 21 год колонии
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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На двоих парочка получила 21 год колонии.

На двоих парочка получила 21 год колонии.

Сегодня, 25 января, в Омске вынесли приговор парочке юных отморозков, зверски убивших женщину.

Напомним, семейная драма разыгралась в одной из малосемеек по улице Бородина. Там 15-летняя школьница Люда (имя изменено) со своим 18-летним бойфрендом зверски расправилась с ее мамой.

Трагедия случилась в этом доме на улице Бородина.

Трагедия случилась в этом доме на улице Бородина.

Фото: Анна МИКУЛА

Погибшая воспитавала дочь одна и пыталась дать ей все самое лучшее.

Погибшая воспитавала дочь одна и пыталась дать ей все самое лучшее.

Алексей Ванин (имя и фамилия изменены) и его подруга нанесли 43-летней Елене Романовой (имя и фамилия изменены) около 30 ударов ножом и молотком. Так зверски они расправилась с женщиной из-за того, что та запрещала парочке встречаться.

В этой доме и разыгралась трагедия.

В этой доме и разыгралась трагедия.

Фото: Анна МИКУЛА

Погибшая воспитавала дочь одна и пыталась дать ей все самое лучшее.

Погибшая воспитавала дочь одна и пыталась дать ей все самое лучшее.

– Во время прений представитель гособвинения за убийство с особой жестокостью предложил назначить несовершеннолетней обвиняемой наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии (в соответствии с УК РФ за преступления, совершенные несовершеннолетними, максимальный срок составляет 10 лет), ее совершеннолетнему сообщнику – 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Парень уверяет, что защищался.

Парень уверяет, что защищался.

Фото: Следственный комитет России.

– В ходе следствия и в суд подсудимые признали вину частично, подтвердив факт нанесения ударов, однако свое поведение объяснили агрессивным поведением матери девушки и тем, что они действовали в состоянии необходимой обороны, однако их версия была полностью опровергнута собранными следствием доказательствами– рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Сегодня приговором суда 18-летнему подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его несовершеннолетней подруге назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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