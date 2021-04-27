«Буду добиваться прав на внучку»: Мать омича, убившего зрелую сожительницу, хочет забрать его ребенка

Детей убитой Натальи намерена взять мать ее убийцы. Фото: Личный архив

Напомним, накануне 19-летний житель деревни Петрово Тевризского районе Павел Ч. сознался в убийстве своей взрослой сожительницы Натальи А. С этим, впрочем, получилась целая эпопея. Сначала парень дал признательные показания и даже участвовал в следственном эксперименте, в ходе которого в деталях рассказал о совершенном убийстве. Потом, послушав своего бесплатного адвоката, зачем-то отказался от первоначальных показаний. Это автоматически добавило ему срок – при имевшихся у следствия уликах Павла бы посадили в любом случае.

Потом он снова подписал бумагу с признанием. Однако мать парня до последнего его защищала, настаивая, что ее родной человек не смог пойти на такое страшное преступление. А накануне сын, пожалев ее, все-таки во всем ей сознался. Он рассказал, что действительно убил свою сожительницу, которая не давала ему уйти и создать отношения с другой девушкой.

У пары осталась общая 3-летняя дочь. Сейчас девочка и ее старший брат находятся в приемной семье и живут в Тевризе. Бабушка, которой даже не разрешают с ними общаться, намерена бороться за детей.

- Очень хочу вернуть внучку. Она сильно на нашу породу похожа. Красивая девочка, копия Паши, – объяснила в интервью «Комсомольской правде в Омске» женщина. – Но сейчас меня к ней даже не подпускают. Придется делать тест ДНК, чтобы доказать ее родство. Мне тяжело думать, что наша девочка живет где-то у чужих людей. К тому же наличие маленького ребенка будет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора Паше. Я бы и старшего ребенка Натальи забрала. Нельзя же братика с сестрой разлучать. Но все надо делать сейчас. Лет через семь, когда сын выйдет на свободу, будет уже поздно. Я и сама не стану отнимать девочку у семьи, которая все это время будет ее воспитывать. Это же страшная травма для ребенка.

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