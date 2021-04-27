«Это Паша сделал»: Омич, обвиняемый в убийстве совратившей его в 15 лет любовницы, сознался матери

Павел сознался в убийстве единственному человеку, который верил в его невиновность, – своей матери. Фото: Личный архив

Все-таки убил. 19-летний житель деревни Петрово в Тевризском районе Павел Ч. сознался в расправе над своей взрослой сожительницей.

Накануне он пожалел свою маму, которая до последнего его защищала, и рассказал ей, как все было.

- Это все-таки Паша убил. Он мне сам недавно признался, – рассказала «Комсомольской правда в Омске» женщина. – Для меня полная неожиданность. Пока не могу это принять. Я человек мягкий, добросердечный. Мне даже жука жалко раздавить. А тут выяснилось, что мой родной сын способен на такую жестокость. Он уже снова дал признательное показание, ждем суда. У нас в семье просто череда несчастий – недавно умерли брат и отец, а теперь еще это. Все равно, какой бы Паша ни был, больно за него, это же мой ребенок.

Напомним, соседка Наталья совратила парня, когда он учился в 9 классе. Уговоры родителей и учителей не действовали, пара продолжила тайно встречаться. Когда Паше было 17 лет, сожительница родила от него дочь. Сейчас детей – эту девочку и старшего сына Натальи от другого мужчины – уже забрали в приемную семью в райцентре.

Спустя пять лет Павел, по версии обвинения, решил избавиться от сожительницы, нанеся ей 16 ножевых ранений. Все произошло прошлым летом на озере, куда они отправились отмечать День молодежи. Наутро на берегу нашли труп убитой женщины, а дома у Паши – чехол от ножа со следами крови погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области парень жестоко убил женщину, совратившую его в 15 лет

Как стало известно «Комсомолке», местный житель Павел Ч. начал встречаться с Натальей, когда ему было 15 лет. Тот факт, что воздыхатель еще подросток, а у нее самой уже есть маленький ребенок, знойную сельчанку не смущал. 25-летняя женщина сожительствовала с мальчиком пять лет и родила от него ребенка. Но в отдаленном селе к такой странной связи отнеслись снисходительно, и тогда история не получила огласки. (Подробнее...)

«Готов пройти детектор лжи»: Омич, совращенный соседкой в 15 лет, отрицает, что убил ее

Родные Павла – возможно, цепляясь за последнюю возможность оправдать парня, – настаивают на его невиновности. (Далее...)

«Не мог это сделать Пашка!»: Соседи омича, которого судят за убийство совратившей его в 15 лет любовницы, не верят в его виновность

Напомним, 19-летнего жителя села Петрово Павла Ч. обвиняют в жестоком убийстве 30-летней любовницы Натальи, с которой он начал сожительствовать в 15 лет и которая родила ему дочь. Трагедия случилась в ночь на 29 июня. Следствие придерживается версии, что пара отправилась на озеро Черное, там произошел конфликт на почве ревности. Согласно позиции обвинения, Павел схватился за нож и нанес сожительнице около 16 ударов, а потом отправился домой спать. Наутро, когда нашли тело, он признался в убийстве и даже участвовал в следственном эксперименте. А еще через день отказался от первоначальных показаний.

Тем временем, односельчане парня встали на его защиту. Они заверяют: все улики указывают совсем на другого человека, а Паша может отправиться за решетку на долгий срок за преступление, которого не совершал. (Далее...)