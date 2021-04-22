«Не мог это сделать Пашка!»: Соседи омича, которого судят за убийство совратившей его в 15 лет любовницы, не верят в его виновность

Наталья начала сожительствовать с Павлом, когда он еще учился в 9 классе.

Напомним, 19-летнего жителя села Петрово Павла Ч. обвиняют в жестоком убийстве 30-летней любовницы Натальи, с которой он начал сожительствовать в 15 лет и которая родила ему дочь. Трагедия случилась в ночь на 29 июня. Следствие придерживается версии, что пара отправилась на озеро Черное, там произошел конфликт на почве ревности. Согласно позиции обвинения, Павел схватился за нож и нанес сожительнице около 16 ударов, а потом отправился домой спать. Наутро, когда нашли тело, он признался в убийстве и даже участвовал в следственном эксперименте. А еще через день отказался от первоначальных показаний.

Тем временем, односельчане парня встали на его защиту. Они заверяют: все улики указывают совсем на другого человека, а Паша может отправиться за решетку на долгий срок за преступление, которого не совершал.

Но обо всем по порядку. Вот, что «Комсомольской правде в Омске» удалось узнать о случившемся.

- Наташа из неблагополучной семьи, – рассказывает местная жительница. – Ее родители развелись. Отец уехал в Калининград, там нашел новую женщину. Вместе с ней он трагически и погиб – утонул. В Калининград перебралась и старшая сестра Натальи. Их мать сильно запила. Наташа сначала родила девочку. Но малышка прожила совсем недолго. Потом у нее родился сын. От кого эти дети, никто в селе толком не знает. Но вообще-то она неплохая женщина была. С матерью ссорилась только, когда та выпивала. А так спокойная была, не куролесила. Как только она получила маткапитал на детей, сразу же купила жилье и стала жить отдельно. У Наташи дома постоянно собиралась местная петровская молодежь. Выпивали. Среди них был и Паша. Ну и завязался роман. Ему тогда 15 лет было. Он жил дома у родителей, а к ней ходил в «гости». Года через два у них родилась дочь.

Знойная сельчанка постоянно устраивала у себя дома вечеринки для местной молодежи.

Выяснилось, что Паша из благополучным, по меркам села, семьи. Его мама Татьяна (имя изменено) после смерти первого супруга, снова вышла замуж. Мужчина ездит на вахты, чтобы заработать денег для семьи. Татьяна недавно родила дочь и сидит дома с ребенком. Так что сестра Паши лишь немного старше его дочери.

- С отчимом у Паши хорошие отношения, – объясняет соседка. – Как он возвращается с вахты, они все время вместе, что-нибудь мастерят. Павлу нравится техника. Он отучился в Тевризском техникуме на механика. Работы у нас в селе особо нет. Большинство трудятся в пекарне, остальные бездельничают. Но Паша пытается устроиться хоть куда-то при любой возможности. Вот недавно у нас на разборе закрывшегося угольного завода работал.

Сельчане, кстати, опровергают, что парень плохо относился к взрослой сожительнице. По их словам, он помогал своему ребенку и приносил Наталье каждую заработанную копейку. Сама женщина нигде пока не могла устроиться, жила на пособия на детей и по безработице. В итоге на странную связь подростка и взрослой женщины в селе начали смотреть снисходительно.

- Конечно, когда пошли слухи про их роман, и в школе был с ними разговор, и я их к себе вызывала по отдельности, – рассказывает глава Петровского поселения Екатерина Бусыгина. – Павел тогда учился в девятом классе. Они оба все отрицали. Говорили, что это неправда. Ну а что тут сделаешь, не будет же мама 15-летнего парня за ручку по селу водить? А потом у Натальи начал расти живот, потом родилась дочь. Тут уже они начали открыто встречаться. Но Паше тогда лет 17 было, не стали их трогать.

- А вообще как Паша характеризуется?

- Скажем так – он был трудноватый подросток. Мама жаловалась, что не справляется с ним. Но это касалось в основном учебы.

Также Екатерина Анатольевна рассказала, что двоих детей убитой женщины уже отдали в приемную семью. Мать Павла – инвалид по зрению, а о матери Натальи речь даже не заходила – она сильно пьет.

Тем временем Екатерина Бусыгина, как и многие другие жители Петрово, считает, что Павел невиновен. Вот, как она объясняет свою позицию.

- Когда нашли тело, сразу отправили за мной, – вспоминает глава села. – Мы с еще двумя женщинами пошли на место. Выяснилось, что труп лежал не на берегу озера, а вдалеке на дороге. Мы старались близко не подходить, чтобы не затоптать следы. Из того, что я заметила, тело было перевернуто, кто-то откинул с лица мокрые волосы (в тот момент шел дождь. – Прим. авт.). Следователи говорят, что убийство произошло где-то в 3 часа ночи. Но у нас ребятишки-подростки ходили на озеро рыбачить в пять утра и никакого трупа там не видели. В то утро Пашу привели сразу ко мне в кабинет. В первый день он качал головой. Говорил, что это не он убил. А он второй день сознался, и у него на шее откуда-то появилась царапина. Сначала предполагали, что вроде как ее во время борьбы оставила Наталья. Но потом выяснилось, что эпителий у нее под ногтями не Пашин, а какого-то другого человека.

Сельчане рассказывают, что в тот день, 28 июня, все местные жители продолжали праздновать День молодежи. В ночь на 29-е Наталья и Павел общались возле клуба. Потом парень пошел домой, а его сожительница осталась пить с другим местным жителем.

- Вариантов, кто мог расправиться с Натальей, масса, – считает другая жительница Петрово, попросившая не называть ее имени. – У этого мужчины очень ревнивая жена. У них уже были конфликты с Наташей из-за того, что она слишком близко общается с ее мужем. В ту ночь она могла снова обо всем узнать и напасть на погибшую. А Паша просто оказался первым, кого поймали. Надеемся, во всем разберутся. Очень жаль будет, если молодого парня надолго посадят в тюрьму, а он и не убивал никого.

Имеет ли эта версия право на существование, сейчас решают областном Следственном комитете, где разбираются в обстоятельствах происшедшего.

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Как стало известно «Комсомолке», местный житель Павел Ч. начал встречаться с Натальей, когда ему было 15 лет. Тот факт, что воздыхатель еще подросток, а у нее самой уже есть маленький ребенок, знойную сельчанку не смущал. 25-летняя женщина сожительствовала с мальчиком пять лет и родила от него ребенка. Но в отдаленном селе к такой странной связи отнеслись снисходительно, и тогда история не получила огласки. (Подробнее...)