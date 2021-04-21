Юный житель Омской области жестоко убил женщину, совратившую его в 15 лет

Наталья начала сожительствовать с Павлом, когда тот был еще подростком.

Практически шекспировские страсти разыгрались в селе Петрово Тевризского района на севере Омской области.

Как стало известно «Комсомолке», местный житель Павел Ч. начал встречаться с Натальей, когда ему было 15 лет. Тот факт, что воздыхатель еще подросток, а у нее самой уже есть маленький ребенок, знойную сельчанку не смущал. 25-летняя женщина сожительствовала с мальчиком пять лет и родила от него ребенка. Но в отдаленном селе к такой странной связи отнеслись снисходительно, и тогда история не получила огласки.

Судя по постам в соцсетях, Наталья с трепетом относилась с своему маленькому сыну:

- Счастлива, потому что пою колыбельную, потому что маленькие ручки путают мои волосы, потому что на руках засыпает смысл моей жизни, – писала женщина.

Сельчанка пыталась всеми силами удержать молодого сожителя, от которого у нее был ребенок.

А вот ее юный избранник предсказуемо оказался не готов к семье и, тем более, ребенку. Взрослая сожительница после родов сильно поправилась, Павел потерял к ней интерес и начал засматриваться на ровесниц. Но все попытки расстаться терпели крах. Наталья на пушечный выстрел не подпускала к своему избраннику соперниц.

На днях пара решила съездить на местное озеро, чтобы побыть вдвоем и разобраться в отношениях. Но все закончилось плохо: сожители начали ссориться. По версии следствия, «глава семейства» схватился за нож и нанес им гражданской жене около 16 ударов. После этого оставив ее умирать, спокойно отправился домой спать.

Утром узнав, что тело нашли и он главный подозреваемый, посоветовавшись с отцом, Павел решил: выгоднее будет написать явку с повинной. Что и сделал. Более того, во время следственного эксперимента показал, как именно расправился со своей жертвой, описав все, только ему известные детали.

Потом обсудил ситуацию с бесплатным адвокатом, которого ему предоставило государство, передумал и отказаться от первоначальных признательных показаний.

- Я никого не убивал, просто пошел домой спать. Наталья осталась на озере одна. Кто ее убил, я понятия не имею, – заявил он следователю.

Ситуацию осложняет, что в момент убийства шел сильный дождь и часть следов оказалась смыта. Однако у следствия, тем не менее, имеются другие улики, доказывающие вину сельчанина.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- По данным следствия, ночью 29 июня 2020 года возле озера Черное в селе Петрово Тевризского района обвиняемый в ответ на претензии своей бывшей девушки, которая была старше его на 10 лет, воспитывала совместного 1,5-годовалого ребенка и постоянно ревновала его к другим более молодым девушкам, нанес ей более 16 ударов ножом, причинив смертельные ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте, а подозреваемый, выкинув по дороге нож, пришел домой и лег спать. Утром, когда отец сообщил ему об обнаружении тела убитой, обвиняемый написал явку с повинной и дал признательные показания, но в дальнейшем отказался от них, отрицая свою причастность к убийству. Однако органами следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в Тевризский районный суд для рассмотрения.