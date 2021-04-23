«Готов пройти детектор лжи»: Омич, совращенный соседкой в 15 лет, отрицает, что убил ее

Павла обвиняют в жестоком убийстве его зрелой сожительницы.

Напомним, 19-летнего парня из села Петрово Тевризского района на севере Омской области обвиняют в убийстве 30-летней сожительницы. Наталья совратила Пашу, когда он учился в девятом классе. Вскоре о связи взрослой женщины, у которой уже был ребенок, и подростка стало известно. Пашу вызывали к директору школы, Наталью – в кабинет главы села. Но пара все отрицала, их на время оставили в покое. А через пару лет у них родилась дочь.

Но подросток предсказуемо оказался не готов к семье, а тем более – ребенку. Паша так и остался жить дома с мамой и отчимом, а к Наталье ходил в «гости». После пяти лет отношений он решил расстаться с взрослой женщиной и пытался встречаться с ровесницами. Но сожительница мешала его личной жизни, начались ссоры, одна из которых закончилась убийством опостылевшей любовницы. Такова основная версия стороны обвинения.

Впрочем, родные Павла – возможно, цепляясь за последнюю возможность оправдать парня, – настаивают на его невиновности.

Знойная сельчанка постоянно устраивала у себя дома вечеринки для местной молодежи.

Сам Павел с лета сидит под домашним арестом, ему нельзя разговаривать по телефону. «Комсомольская правда в Омске» пообщалась с мамой предполагаемого убийцы и узнала ее мнение о происшедшем.

- Они действительно начали встречаться, когда Пашке было 15 лет, а ей уже лет 25-26, – рассказывает Татьяна (имя изменено). – Я об этом даже не догадывалась, узнала от учителей. Они мне сказали, что сын школу начал прогуливать. Пошли слухи про Наталью. В общем, пришли к ней домой, а они там вдвоем.

- Вы с Натальей пытались поговорить, выяснить, зачем она встречается с подростком?

- Пыталась... Она говорила: «Люблю его, жить без него не могу! Никому не отдам!». Вот так вцепилась и никого не подпускала. А сын у меня парень видный, вокруг него всегда много девочек. Но Наталья про кого узнавала – бросалась с кулаками. Не давала ему личную жизнь устроить. Он с ней и не жил, как с женой. Так, заходил иногда просто. А потом у нее родилась девочка. Сказала, что от Паши. Уж не знаю, правда или нет – она параллельно еще с несколькими встречалась. Но Паша ребенка принял, помогал им деньгами. Да и я к девочке привязалась.

- Почему не забрали ее к себе после случившегося?

- Да кто ж мне отдаст? Я бы с радостью забрала – родная же кровь. У нас нормальная, благополучная семья. Моей младшей дочке три года – ровесница почти – бегали бы по дому вдвоем. Но мне сказали, что по закону я тому ребенку никто. Очень бы хотела, чтобы кто-то помог нам установить факт отцовства Паши. Даже не знаю, куда мне с этим обратиться. А пока детей – старшего сына Натальи и нашу девочку – отдали в приемную семью в Тевризе. Навещать ребенка имеет право только родная бабушка – мать Натальи. Нам запрещено. А ей ребенок не нужен, она пьет постоянно.

Сельчанка пыталась всеми силами удержать молодого сожителя, от которого у нее был ребенок.

- С мамой Натальи вы после случившегося общались?

- Общались. В глаза она мне говорила, что никаких претензий к нам у нее нет. А сама по селу разносит, какой Пашка негодяй. Убийцей его называет. Рассказывает всем, как его ненавидит.

- А вот вы как мама, что все-таки чувствуете – Паша причастен к убийству?

- Нет! Не верю я в это! Ребенок спал спокойно, когда утром отец его разбудил. Говорит: «На озере тело Наташки нашли». Паша прямо искренне удивился, испугался даже. Такое, мне кажется, не изобразишь. И тут сразу следователи в дом заходят с матерью Наташиной. Сначала Паша говорил: «Не я это!». Потом, рассказывает, на допросе его запугал следователь. Мол, тебя за убийство на 25 лет посадят, а, если признаешься, то лет 8 или даже 6 отсидишь и выйдешь. Он и дал признательные показания. После адвокат убедил его отказаться. А потом следователь снова его уговорил подписать бумагу с признанием. Я уже не знаю, что и думать. В суде пусть разбираются...

- Если предположить, что не Паша убил, то кто?

- Да полно вариантов. Я не хочу никого оговаривать. Пусть правоохранительные органы ищут. Только вот нет прямых улик, что это мой сын убил. По крайне мере, из того, что я знаю. Даже следы от мотоцикла и от обуви на месте убийства не совпадают с Пашиными. И на нем самом никаких следов не нашли. Не может же быть так, что человек нанес 16 ударов ножом и на него нигде кровь не попала. Сначала думали, что у Натальи под ногтями Пашин эпителий. Якобы она его поцарапала во время борьбы. В итоге выяснилось, что это ее собственная кровь.

- Но нашли же у вас дома чехол от ножа со следами крови убитой...

- Да этот нож у нас давно уже где-то валялся, мы, вообще, думали, что потеряли его. И на нем тоже только кровь Натальи и какого-то неизвестного человека. Не Пашина. Кто этот второй человек – вопрос.

- Сильно переживаете?

- Конечно, какой бы ни был сын – это же мой ребенок, я его люблю. Паша сидит несколько месяцев дома, со мной случившееся обсуждать не хочет. Говорит только: «Готов пройти любой детектор лжи! Я этого не делал». Я ему верю. Но такую проверку нам никто не предлагает.

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Тем временем, односельчане парня встали на его защиту. Они заверяют: все улики указывают совсем на другого человека, а Паша может отправиться за решетку на долгий срок за преступление, которого не совершал. (Далее...)