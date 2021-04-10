«Я простил маму»: «Мальчик на гречке» из Омска ждет из тюрьмы маму, севшую за его истязания

Паша очень ждет маму. Фото: Анна МИКУЛА

Мы узнали, как живет тот самый "мальчик на гречке". Сейчас его воспитывает бабушка. Мама Паши (имя изменено) отбыла уже 2/3 тюремного срока за истязания. Ребенок очень ждет ее и простил за все. "Комсомолке" удалось пообщаться с Пашей и узнать, как он себя чувствует.

- Маму навещаете? – спросили мы мальчика.

- Нам нельзя к ней.

- Почему нельзя?

- Нет, просто сейчас вирус, никого не пускают.

- Из-за карантина?

- Да.

- Скучаешь по маме?

- Скучаю.

- Что она говорила, когда виделись в последний раз?

- Поговорили, поболтали. Спрашивала о нашей собачке, как у нее дела. Она у моей подруги Вики сейчас живет. Бабушка не захотела брать собаку.

- А мама обещала тебе вернуться?

- Она сказала, что какое-то время где-нибудь поживет, а потом приедет к бабушке и мы будем вместе.

- Ты ее простил?

- Да.

Напомним, что история 8-летнего Паши прогремела чуть больше назад, когда он сбежал из дома от отчима и матери. Выяснилось, что они жестко наказывали ребенка за малейший проступок. Он часами стоял на гречке коленями, его морили голодом. На коленях Паши были язвы от постоянного стояния на крупе. Ему даже пришлось делать операцию. Отчима и мать ребенка приговорили к реальным срокам за истязания.

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