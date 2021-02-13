Студия карнавальных костюмов, сгоревшая во время страшного пожара на улице Вавилова, принадлежала многодетной матери

Кроме « Стиляг» во время пожара пострадали еще несколько организаций.

Выяснилось, что студия карнавальных костюмов «Стиляги», сгоревшая 11 февраля, принадлежала многодетной матери. Более того, вообще, все имущество этой маленькой фирмы находилось в злополучной трехэтажке на улице Вавилова и полностью уничтожено огнем.

Как выяснилось, студия, помогавшая организовывать праздники, пользовалась популярностью у омичей. В группе организации многие клиенты выражают сочувствие в связи со случившимся. А сотрудники, проникшиеся несчастьем своей руководительницы, пытаются хоть как-то помочь ей встать на ноги.

Происшествие случилось в частном секторе на улице Вавилова.

– Не знаем как правильно... Это дело всей жизни. Руководитель, человек с самым добрым сердцем, отзывчивый, добрый – можно долго говорить о ее качествах, – говорится в сообщении. – Лена жила и дышала своей работой. Теперь ничего нет. «Стиляг» больше нет. Мы рядом с ней. Помогаем, чем можем. У Лены 4 детей и больше нет работы. Каждому, кто может помочь – словом или материально, мы, сотрудники, будем очень благодарны. Размещаем этот пост и надеемся, что мы все делаем правильно.

Реквизиты банковской карты Елены можно узнать здесь.

Напомним, сообщение о происшествии на улице Вавилова поступило 11 февраля в 15.55. на момент приезда сотрудников МЧС полыхали уже все три этажа здания, огонь мгновенно распространился на площади в 600 кв. метров. О масштабах пожара говорит тот факт, что его тушили 104 человека на 26 машинах. Кроме того, в бесперебойном подвозе воды задействовали 5 автоцистерн. Окончательно с ним удалось справиться только спустя 13 часов.

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Очевидцы сообщают, что столб дыма виден даже с Красного Пути, за несколько километров от места происшествия. (Подробнее...)