Страшный пожар на улице Вавилова в Омске тушили больше 13 часов

Дым от горящего здания виден за несколько километров от места происшествия. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезный пожар, начавшийся накануне днем в здании сервиса и ремонта на улице Вавилова, потушили только сегодня, 12 февраля, утром.

Происшествие поражает своими большими, по меркам Омска, масштабами. Сообщение о происшествии поступило 11 февраля в 15.55. В моменту приезда первого звена пожарных полыхало уже все трехэтажное здание. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Была угроза, что он перекинется на соседние дома.

Однако этого не допустили. Из-за ЧП в региональном МЧС создали штаб пожаротушения. На месте работали 26 машин и 104 человека. Чтобы обеспечить беспрерывную подачу воды для тушения, задействовали 5 цистерн.

К счастью, удалось избежать человеческих жертв и обойтись без пострадавших. Окончательный ущерб и причины случившегося сейчас устанавливаются.

Окончательно пожар потушили 12 февраля в 5.11.