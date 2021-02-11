Серьезный пожар в Омске тушат 26 машин и 104 человека: Есть опасность перехода огня на соседние дома

Дым от горящего здания виден за несколько километров от места происшествия. Фото: «ЧП Омск»

Прямо сейчас практически в центре Омска тушат серьезный пожар. По крайней мере, со стороны все выглядит очень внушительно – столб густого черного дыма поднимается высоко над местом происшествия.

Судя по всему, горит вот это здание, расположенное в частном секторе в районе улицы 7-й Северной. Согласно картам 2gis, в этом месте находится ремонтный центр.

Горит вот это серое здание. Фото: 2gis

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Сообщение о происшествии поступило в 15.55, – рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По предварительным данным, это трехэтажное здание. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлечено в общей сложности 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 96 сотрудников и 23 машины.

Чуть позже в ведомстве уточнили, что на улице Вавилова горит здание сервиса и ремонта оборудования. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На момент прибытия первого подразделения горело все здание, была угроза перехода огня на соседние частные дома. В связи с этим ЧП создан штаб пожаротушения, проложена магистральная линия, в подвозе воды задействованы пять автоцистерн.

Очевидцы сообщают, что столб дыма виден даже с Красного Пути, за несколько километров от места происшествия.

В 16.57 пожар локализован. Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: «ЧП Омск»

Пожарные сообщают, что огонь может перекинуться на соседние дома. Фото: «ЧП Омск»

На участке, где сейчас тушат пожар, уже образовались заторы. Фото: «Яндекс. Пробки»

По данным портала «Яндекс. Пробки» на 17.17, в Омске на дорогах было еще относительно свободно. В среднем заторы оценивались в 4 балла. А вот в месте, где сейчас тушат пожар, уже очень серьезные затруднения. Красным подсвечен весь перекресток 7-я Северная–Орджоникидзе, причем на отдельных его участках транспорт движется со скоростью пешехода – 5 км в час.

Информация обновляется.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области