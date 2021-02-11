Пожар в Омске 11 февраля 2021 года: Полыхающее здание тушат 104 человека и 26 машин

Огонь распространился на площади в 600 кв. метров.

Сообщение о ЧП на улице Вавилова в Омске поступило в МЧС в 15.55. Над местом происшествия поднимается огромный столб дыма, который видно даже со стороны Красного Пути. При этом отчетливо различаются два цвета дыма – черный и серый. Горит, по крайней мере, два вида каких-то материалов.

Как рассказали «Комсомольской правде в Омске», полыхает трехэтажное здание сервиса и ремонта оборудования. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. В тушении задействованы 104 человека и 26 машин.

Подробнее о происшествии здесь.