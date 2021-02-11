Появилось видео пожара в Омске 11 февраля 2021: Столб дыма виден за несколько километров

Пожар тушат 104 человека и 26 машин.

Прямо сейчас на улице Вавилова в частном секторе тушат масштабный пожар. В региональном МЧС рассказали, что происшествию присвоен повышенный уровень сложности, создан штаб пожаротушения.

Горит трехэтажное здание. На момент прибытия первого звена огонь успел распространиться на площади в 600 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных уже к 16.57 пламя удалось локализовать и избежать его перехода на стоящие рядом здания.

Сейчас на месте работают в общей сложности 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 96 сотрудников и 23 машины. В подвозе воды задействованы пять автоцистерн.

Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.