«Мамашу эту никто не трогал!»: Подросток, которого мать омской школьницы обвинила в нападении, все отрицает

Мать девочки после случившегося устроила серию одиночных пикетов с требованием защитить ее дочь от насилия.

Очередное продолжение получила история с избиением омской школьницы в городке Нефтяников. У13-летней Кристины случился конфликт с мальчиком Игорем. По словам девочки, он толкнул ученицу и нагрубил во время занятий. В ответ на это девочка, занимавшаяся единоборствами, пнула его в ответ. Игорь после этого пообещал ей отомстить. В итоге три школьницы после уроков сильно избили девочку после уроков. Истязания они снимали на камеру. Кристина получила серьезные травмы. Она год не сможет посещать занятия.

После конфликта мать девочки все же добилась возбуждения уголовного дела. Все это время женщине и ее дочери поступают угрозы. На днях мать Кристины сообщила, что тот самый мальчик, из-за которого все и случилось, напал и на нее. Детали потасовки рассказали в омской полиции. Обидчика дочери женщина встретила в городской поликлинике. Правда, в полиции заявили, что Игорь женщину не бил. А наоборот: она обматерила подростка. Сама мама Кристины все это отрицает. И даже грозится судом за клевету.

В распоряжении редакции сайта "Комсомольская правда в Омске" появилась переписка Игоря с неизвестным. Последний обвиняет парня в конфликте. Но тот считает, что в ситуации не виноват.

- Ее [избили] девочки. И я тут не причем. И мамашу эту никто не трогал. Я вчера звонил ей, извинялся. Сказал, что глубоко сожалею, что случилось с ее дочерью и ней самой. Все! - заявил в переписке тот самый Игорь, обещавший Кристине проблем. - [Отстань] от меня. Люди даже не знают всей ситуации. Я эту девочку и маму ее не трогал. Мне [все равно] на них. Никто никого не пинал [блин]. И ни в какой микроавтобус я не убегал.