Стало известно, почему подросток, из-за которого избили омскую школьницу, пнул и ее мать

Избитая девочка год не сможет ходить в школу. Фото: ВКонтакте

Не утихают страсти вокруг истории с избиением омской школьницы в городке Нефтяников. Напомним, там у 13-летней Кристины случился конфликт с мальчиком. Он толкнул ученицу и нагрубил. В ответ на это девочка, занимавшаяся единоборствами, пнула его в ответ. Связываться дальше с Кристиной он не стал. Зато пообещал ей проблем с подругами. В итоге три школьницы после уроков сильно избили девочку. Истязания они снимали на камеру. Кристина получила серьезные травмы. Она год не сможет посещать занятия.

После конфликта мать девочки все же добилась возбуждения уголовного дела. Все это время женщине и ее дочери поступают угрозы. На днях мать Кристины сообщила, что тот самый мальчик, из-за которого все и случилось, напал и на нее. Детали потасовки рассказали в омской полиции. Обидчика дочери женщина встретила в городской поликлинике.

- В ходе вспыхнувшего между ним и женщиной словесного конфликта, последняя приблизилась к подросткам, используя нецензурную лексику, после чего мальчик пнул её по ноге и скрылся в школьном микроавтобусе. Женщина погналась за ним, пытаясь остановить движущееся транспортное средство, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Мать Кристины отправили на медицинское освидетельствование. Полиция опросила обе стороны, участвовавшие в конфликте. Проводится проверка.