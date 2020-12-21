Выздоровевший от ковида Полежаев вернулся к мысли о строительстве храма в центре Омска

Ранее Леонид Константинович порадовал своих подписчиков новостью, что полностью выздоровел от коронавируса. Фото: Instagram.com

Леонид Полежаев, переболевший недавно коронавирусом, окончательно справился с болезнью и вернулся к своей главной за последние годы мысли о возведении храма Илии Пророку на Ленинской горке. Это предложение уже неоднократно вызывало противоречия в обществе.

На этот раз экс-губернатор, видимо, окончательно разочаровался в омичах, не сумевших оценить его замысла, и в очередной раз назвал из неблагодарными.

– В этом городе жили люди, создававшие красоту для себя и для потомков. Увы, они слишком хорошо думали о них. Руины разрушенного собора святого Илии Пророка не вызывают у потомков ни признательности, ни уважения к вере и морали своих предков. Возможно, новый 2021 год разбудит эти чувства у омичей. Хочется надеяться, – говорится в новом послании, размещенном на странице Леонида Константиновича в Instagram.

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