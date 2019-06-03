Ильинский собор Полежаева хотят восстановить под видом музея

Продолжают ломать копья вокруг собора Святого Илии Пророка его сторонники и противники. Храм, разрушенный в начале прошлого века, за счет частных средств собирается восстановить в сквере у Музыкального театра экс-губернатор Леонид Полежаев. Многие омичи планы политика, известного своей любовью к церквям, восприняли настороженно. А коммунисты обрушились с критикой на бывшего главу региона. По мнению КПРФ, соборов в Омске достаточно.

ПАРКОВКИ ВМЕСТО СКВЕРА?

Но, кажется, все эти негодования уже не повлияют на планы Полежаева (подробнее см. «Сказано»). Эскиз проекта строительства собора Святого Илии Пророка обсудили на Совете омского Союза архитекторов, где и выяснилось много любопытных деталей.

Во-первых, храм восстановят все-таки не на его историческом месте. На нем сейчас находится памятник Ленину, поэтому коммунисты так и возбудились, узнав о планах своего давнего оппонента Полежаева. Трогать памятник вождю, конечно, никто не будет. Собор планируют восстановить на месте, которое чуть ближе к Музыкальному театру.

Размеры будущего храма решили увеличить: добавят подвальный этаж с лифтом. Скорее всего, документально объект будет восстановлен не как храм, а как музей. В нем разместится Центр изучения истории православной культуры Прииртышья. Скорее всего, авторы проекта пошли на хитрость, так как по нормативам для собора нужно построить 25 парковочных мест, а для музей – достаточно 13.По данным «Комсомолки», как раз из-за обустройства стоянок придется вырубать часть сквера.

- Мое мнение: этот собор необходимо восстанавливать. Сейчас там пустота и неблагоустроенная территория. Памятник Ленину остается и может мирно сосуществовать. Аналогов храмов с двумя колокольнями в России мало. Сооружение своего рода уникально, – считает автор проекта архитектор Татьяна Малиновская.

«ЭТО ЖЕ НОВОДЕЛ!»

Другие архитекторы открыто говорили об опасениях повторить судьбу Екатеринбурга, где дилемма «храм или сквер» разделило общество на два лагеря. Уже сейчас некоторые активисты собирают подписи омичей в защиту зеленой территории.

Несколько архитекторов открыто высказались против строительства собора Святого Илии Пророка. Многих смутил его статус и месторасположение. Предлагалось заказчикам и провести референдум.

- Авторам нужно определиться: это храм или музей, потому что с точки зрения архитектуры разница здесь огромная. Вы делаете новодел – это не памятник, поймите! – под аплодисменты коллег сказала архитектор Ольга Кулагина. –Нельзя девольвировать историю. Омичи, родившиеся позже, будут уверены: это самый первый храм. В Омске достаточно мест, где можно сделать музей православия.

Помимо недовольства коммунистов, некоторых омичей и сообщества архитекторов экс-губернатору с его собором предстоит решить еще одну проблему. Оказывается, участок, где он планирует восстановить церковь, относится к территории Р-1 (зеленые и парковые зоны). И любое строительство вообще-то здесь запрещено.

СКАЗАНО

«Сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором»

В очередной раз высказался о шумихе вокруг строительства храма в Ленинском сквере и сам автор идеи Леонид Полежаев. Он дал понять: отказываться от своих планах не собирается:

- Что я думаю о перспективе строительства в Омске храма святого Илии Пророка? Она обозримая, - написано в Instagram политика. - Омичи не слишком любят бег, но сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором. Уверен, повторим.