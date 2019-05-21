2019-05-21T18:26:11+03:00
Общество

«Скандал с храмом в Екатеринбурге могут использовать и в Омске»: Экс-губернатор Полежаев - о конфликте на Урале

У нас тоже много недовольных планами политика восстановить собор напротив Музтеатра
Станислав МУХИН
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Конфликт вышел далеко за пределы страны.Конфликт вышел далеко за пределы страны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бурление в Екатеринбурге вокруг споров: храм или сквер, - кажется, долетело и до Омска. Экс-губернатор Полежаев наверняка с особым вниманием наблюдал за этим общественно-политическим конфликтом на Урале. Дело в том, что у нас в городе тоже есть некоторая дискуссия, инициатором которой в начале года стал как раз бывший глава региона. Заявления Полежаева о планах восстановить Свято-Ильинский собор напротив Музыкального театра пока больше всколыхнули коммунистов. Идеологические противники Леонида Константиновича категорически против, чтобы на Ильинской горке рядом с памятником Ленину появился «очередной собор». В КПРФ уже недавно обрушились с критикой на экс-губернатора. Дошло до обвинений в том, что Полежаев так пытается замолить свои грехи, которых за 20 лет губернаторства, как считают коммунисты, было предостаточно. Сам же политики планы по восстановлению собора называют «исторической справедливостью» и желанием сохранить культурное наследие Омска. Кстати, многие омичи тоже критикуют Полежаева за желание вернуть собор. В соцсетях к нему даже обратились жители и попросили вместо церкви обустроить новый сквер на Левом Берегу.

Поэтому все как ни от кого другого ждали комментарии от Полежаева по конфликту в Екатеринбурге. И после гроссмейстерской паузы политик, наконец, высказался на сайте своего Фонда «Духовное наследие»:

- Силами, противодействующими воссозданию Свято-Ильинского собора, это [протесты в Екатеринбурге] будет, несомненно, использовано как элемент давления на власть. «Вы что хотите, чтобы было как в Екатеринбурге?» – повод для отказа в воссоздании собора <...> Зачем мы тогда восстанавливаем старый город, его инфраструктуру, Воскресенский собор, готовимся установить памятник основателю города И. Бухгольцу и стыдливо замалчиваем судьбу Свято-Ильинского Собора – храма Пророка Илии, небесного покровителя Омска? Без этого собора все, что мы делаем по реставрации исторического Омска, теряет смысл. Нет доминанты городского центра. И памятник Ленину тут не при чем: оба памятника могут добрососедствовать, отражая разные эпохи, - сказал Леонид Полежаев.

Высказал он и свою версию, почему такие жаркие споры вызвало противостояние сторонников сквера и храма. Политик во всем винит богатых людей.

- Протест возник от того, что богатые люди реализуют свою прихоть, возводя собор св. Екатерины и целый комплекс в сквере. Тем самым ставят церковь и власть города в неудобное положение перед людьми. Существует историческое место собора, взорванного в 20-х годах. Если вы уже такие ревнители веры, возродите собор на фундаментах утраченного храма, - считает экс-губернатор. - Сделать то, что предлагают верующие и многие жители Омска – вернуть Свято-Ильинский собор на его исконное место, на котором он повидал три века. Здесь нужно спокойно разъяснять жителям разность между интересами группы богатых, выполняющих свою прихоть в Екатеринбурге и желанием жителей города Омска вернуть на свое место утраченный исторический памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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