Храм или сквер по-омски: У экс-губернатора вместо собора в центре попросили парк на Левом берегу

СЕГОДНЯ 05:07 2019-05-21T05:07:35+03:00

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Своя версия противостояния в Екатеринбурге "храм против сквера" разворачивается в Омске. Напомним, что весной экс-губернатор Леонид Полежаев заявил о планах восстановить Ильинский собор рядом с остановкой "Площадь Ленина". Это сильно не понравилось коммунистам, которые в этом месте около памятника Ленину часто собирались на политические акции. КПРФ набросилась с обвинениями в адрес Полежаева.

Не все омичи согласны, что собор в этом месте так уж нужен. В социальных сетях у политика попросили лучше обустроить сквер на Левобережье.

- Уважаемый Леонид Константинович, быть может, вместо попыток внести в общество раскол как в Екатеринбурге, попытками точечной застройки скверов в центре города, вы привлечете инвесторов для строительства парке на Дианова, - написал в соцсетях омичи.

И многие жители поддержали его просьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU