«Отмаливает душевное спокойствие»: В КПРФ высказались о планах Полежаева строить храм у памятника Ленину

Стало известно о планах экс-губернатора Леонида Полежаева восстановить еще один утраченный храм в Омске. Он находится на Ильинской горке - в районе остановки «Площадь Ленина».

- Региональный общественный фонд «Духовное наследие» запустил работы по проектированию утраченного в 30-е годы прошлого столетия собора Святого Илии Пророка – небесного покровителя города Омска, - говорится на сайте возглавляемого Полежаевым Фонда.

Бывший глава региона уверен, что это позволит снять с города грех.

- Нам, омичам, – современникам эпохи – судьбой предназначено это сделать: снять с города грех некогда принятого богоборческого решения, не судя строго людей за это действие, - сказал Леонид Полежаев.

Если планам политика ничего не помешает, то храм появится прямо у памятника Ленину. Это культовое место для коммунистов, на Ильинской горке они устраивают свои многочисленные митинги и начинают отсюда все свои шествия. Неудивительно, что местное отделение КПРФ категорически против такого соседства и всячески критикуют планы Полежаева. В пресс-службе партии уже заявили, что бывший глава региона впадает в «магическую религиозность» и пытается отмолить строительством собора «душевное спокойствие». А первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр Кравец даже не удержался от колкости в адрес своего главного в прошлом политического оппонента.

- Люди пытаются замолить грехи, хотя это вряд ли поможет. Надо соответствующим органам разобраться, откуда возьмутся деньги на этот храм. Может, они не праведным путем нажиты? – заявил Александр Кравец.

Добавим, что в годы своего губернаторства Полежаев восстановил Успенский кафедральный собор, Воскресенский собор и с нуля построил Христорождественский на Левом Берегу. После ухода в отставку только ленивый не отпускал шуток в адрес экс-губернатора за его любовь к храмам.