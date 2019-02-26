2019-02-26T13:03:53+03:00
Общество

«Отмаливает душевное спокойствие»: В КПРФ высказались о планах Полежаева строить храм у памятника Ленину

Станислав МУХИН
Поделиться:
На этом месте Леонид Полежаев хочет восстановить храм, разрушенный в советские годы. ФОТО:55r.suНа этом месте Леонид Полежаев хочет восстановить храм, разрушенный в советские годы. ФОТО:55r.su
Изменить размер текста:

Стало известно о планах экс-губернатора Леонида Полежаева восстановить еще один утраченный храм в Омске. Он находится на Ильинской горке - в районе остановки «Площадь Ленина».

- Региональный общественный фонд «Духовное наследие» запустил работы по проектированию утраченного в 30-е годы прошлого столетия собора Святого Илии Пророка – небесного покровителя города Омска, - говорится на сайте возглавляемого Полежаевым Фонда.

Бывший глава региона уверен, что это позволит снять с города грех.

- Нам, омичам, – современникам эпохи – судьбой предназначено это сделать: снять с города грех некогда принятого богоборческого решения, не судя строго людей за это действие, - сказал Леонид Полежаев.

Если планам политика ничего не помешает, то храм появится прямо у памятника Ленину. Это культовое место для коммунистов, на Ильинской горке они устраивают свои многочисленные митинги и начинают отсюда все свои шествия. Неудивительно, что местное отделение КПРФ категорически против такого соседства и всячески критикуют планы Полежаева. В пресс-службе партии уже заявили, что бывший глава региона впадает в «магическую религиозность» и пытается отмолить строительством собора «душевное спокойствие». А первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр Кравец даже не удержался от колкости в адрес своего главного в прошлом политического оппонента.

- Люди пытаются замолить грехи, хотя это вряд ли поможет. Надо соответствующим органам разобраться, откуда возьмутся деньги на этот храм. Может, они не праведным путем нажиты? – заявил Александр Кравец.

Добавим, что в годы своего губернаторства Полежаев восстановил Успенский кафедральный собор, Воскресенский собор и с нуля построил Христорождественский на Левом Берегу. После ухода в отставку только ленивый не отпускал шуток в адрес экс-губернатора за его любовь к храмам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омской больнице пациент избил соседа по палате и угрожал медсестрам
В Омске ищут еще одного водителя, который сбил школьника и сбежал
Омич напал на таксиста и ограбил его
Серьезное ЧП на трассе в Омской области: перевернулась и загорелась фура
Пожарные спасли замерзающего мужчину на трассе под Омском
Омских водителей предупреждают об изменении движения в центре
В Омске получил условный срок полицейский, вымогавший деньги у предпринимателей
В Омске дом покрылся льдом из-за прорванной трубы
Омич на иномарке сбил пенсионерку на переходе
Омские полицейские расследуют дело о жестоком обращении с животным
Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков
Трейд-ин и с чем его едят?
В Омске изменят схему движения еще одного автобуса
Хирургический «перезапуск» сердца и сосудов
Сотрудники «Росводоканал Омск» помогли в тушении пожара частного дома
В Омске здание детсада отремонтируют лишь через суд
В Омске рабочие спилили старое дерево - оно рухнуло прямо на жилой дом
В Омске застройщик, обманувший дольщиков на 760 млн, получил 5 лет тюрьмы
В Омске ищут водителя черного «Лексуса», сбившего ребенка и скрывшегося
В Омске горели два частных дома