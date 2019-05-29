2019-05-29T14:13:35+03:00
Общество

В Омске как и в Екатеринбурге выбирают - «храм или сквер»

Напротив Музыкального театра хотят вырубить сквер и построить храм
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Голосование у сквераГолосование у сквера
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Дискуссия о строительстве храма вместо сквера докатилась и до Омска. И если жители Екатеринбурга уже отвоевали сквер в центре города, и власти пообещали, что храм будут строить в другом месте, то в Омске обсуждения еще только начинаются.

С инициативой строительства храма выступает бывший глава региона Леонид Полежаев. Он планирует восстановить Свято-Ильинский собор напротив Музыкального театра в центре города. Только для этого, по всей видимости, частично придется вырубить Ленинский сквер под обязательные места для парковки. Сначала против идеи строительства там храма выступили омские коммунисты – им не понравилось соседство храма и памятника Ленину, который сейчас находится в сквере. Коммунисты даже обвинили экс-губернатора в том, что он замаливает свои грехи.

«Комсомолка» уже писала о том, что думает по этому поводу эк-глава региона, но омичи продолжают отстаивать свою точку зрения.

Активисты в Омске сейчас привлекают внимание жителей к проблеме строительства храма и его необходимости именно в центре города. Некоторые даже устроили импровизированное голосование. Жителям предлагали приклеить стикер с изображением елочки или купола в зависимости от того, за строительство чего они выступают. По итогам такого голосования «победили» те, кто выступает за сохранение сквера – 109 голосов против 18.

Окончательно решение о строительстве храма и вырубке сквера пока не приняли. Обсуждение проекта будет проходить на заседании Архитектурного совета омского отделения Союза архитекторов России уже завтра, 30 мая.

К проекту у омичей сейчас много вопросов. Например, многих возмущает, что для строительства придется вырубить сквер, а также и то, что совсем рядом уже есть несколько соборов и храмов. Казачий собор находится всего в одной остановке, а Свято-Успенский кафедральный собор находится буквально в двух остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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