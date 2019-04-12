Полежаев ответил на критику омских коммунистов, которые против храма у памятника Ленину

Жаркие споры разгорелись вокруг Собора Святого Илии Пророка. Он был разрушен в 30-е годы прошлого века. О планах восстановить его на прежнем месте недавно заявил бывший губернатор Леонид Полежаев. По его мнению, храм на Ильинской горке у Юбилейного моста идеально вписался бы в архитектуру города. Все бы ничего, но в этом же месте находится памятник Ленину - излюбленное место для митингов коммунистов. Они-то и обрушились с критикой на бывшего губернатора. Лидер КПРФ Александр Кравец даже не удержался от колкости и заявил, что любовь Полежаева к соборам - попытка "отмолить душевное спокойствие".

Бывший губернатор выждал паузу и ответил критикам в свойственной ему манере - фундаментально и не без доли иронии.

- Есть мнение, что в Омске и так много храмов, которые построил Леонид Полежаев. Много это к чему: к тому, что они уже заметны в городе и лучше построить детский сад? Надо построить детский сад, кто с этим спорит, - заявил экс-губернатор на своем сайте фонда "Духовное наследие". Но дело в том, что детские сады и школы встраиваются в парадигму храмов, роль которых – нести в общество принципы высокой христианской духовности и культуры. Жители Омска, которых на рубеже XIX-XX веков было около 100 тысяч человек, считали, что храмов мало и насыщали ими все городское пространство: церкви были в шаговой доступности.

Леонид Полежаев понимает: камень преткновения в процессе восстановления Собора - его будущее соседство с памятником Ленину. И чтобы разрешить все споры в этом вопросе, по мнению экс-губернатора, нужна политическая воля.

- Основной камень преткновения в воссоздании храма – это наличие памятника Владимиру Ленину в непосредственной близости к историческому месту. И речь здесь идет не о технической проблеме, а о принятии политического решения руководством области, - считает Полежаев. - Пока такого решения нет. Тем не менее, Фонд ведет проектно-изыскательские работы по воссозданию памятника истории – Свято-Ильинского Собора.

Экс-глава региона также дал понять, что никто не собирается трогать святое для коммунистов - памятник Ленину. Позволил политик себе и немного философии.

- Совершенно бессмысленно спорить, стоять на Ильинской горке Ленину или стоять Собору. Стоять обоим как неотъемлемым частям и памятникам нашей общей культуры. Пройдут годы, даже столетия, возможно и раньше, совершенно по-другому будет оцениваться роль самого Ленина и той эпохи. Уйдут споры, остынут головы, годы унесут как врагов, так и раболепов. Останется другое – поиск истины человека и вопрос: кто он был для России и мира, - заключил Полежаев.

МНЕНИЕ ЗА

«Памятник Ленину можно было бы и подвинуть»

Историк, краевед Алексей СОРОКИН:

- Я спокойно отношусь к идее восстановления собора. Я видел полежаевский проект. Он предусматривает и храм, и памятник. Но исторически все же это место принадлежало собору, он был архитектурной доминантой. Будет справедливо, если храм восстановят. А памятник Ленину можно и подвинуть немного. Их ведь, к слову, в городе тоже много, хотя я и к ним отношусь спокойно. В этой истории, как у Жванецкого: один – за, другой – против. И теперь, кто больше соберет народу.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Зачем этот новодел? И так весь центр в куполах»

Второй секретарь омского обкома КПРФ Андрей АЛЕХИН:

- Население и наша партия категорически против! И соседство с памятником Ленину тут не причем. Зачем этот новодел? Во-первых, для строительства собора там нет нужной инфраструктуры – подъездов, парковок и прочего. Во-вторых, у нас центр пересыщен храмами, все в куполах. Ну, сколько можно уже? А Полежаев лучше бы новую хоккейную арену построил, которой мы лишились по его вине. И из-за него «Авангард» теперь играет в Балашихе.