2019-12-30T11:30:55+03:00
Общество

Полежаеву не разрешили строить храм на Ленинской горке

Экс-губернатор обращался с такой просьбой в комиссию по правилам землепользования
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk-kprf.ruФото: omsk-kprf.ru
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В Омске продолжают спорить, нужен ли городу еще один храм в центре Омска. Напомним, идею воссоздать Свято-Ильинский храм, разрушенный большевиками в 1936 году уже долгое время вынашивает экс-губернатор региона Леонид Полежаев. Сейчас на этом месте в Ленинском сквере стоит памятник вождю пролетариата. Несмотря на то, что его пообещали сохранить и просто немного передвинуть, нынешние коммунисты оказались против. Не поддерживают возведение новодела на этом месте и многие горожане.

На днях Полежаев обратился в комиссию по правилам землепользования и застройки при омской мэрии. Он просил, чтобы землю в сквери перевели в другую категорию – из рекреационной зону в зону общественно-деловой застройки. Но такого разрешения чиновники ему не дали.

– Теоретически, решение комиссии может отменить мэр Омска. Но, думаю, Оксана Николаевна прекрасно понимает, что это означает не только уличные протестные акции и неконтролируемые конфликты между «сторонниками» и «противниками» строительства храма и, следовательно, разрушения памятника В.И. Ленину, но несколько лет строительных работ в центре города, – цитирует сайт омского отделения КПРФ депутата Дмитрия Петренко, также состоящего в комиссии ПЗЗ. – Перерытые и перекрытые дороги, разрытые коммуникации, автомобильные пробки и другие «прелести». Кроме того, совсем недавно, когда ремонтировался Юбилейный мост, город вложил немалые средства в ремонт дорожного покрытия на площади Ленина. И что, теперь опять это все перекапывать? Ни один вменяемый мэр, вне зависимости от его политических или религиозных пристрастий, не пойдет на то, чтобы специально создавать неудобства горожанам. Так что Оксана Николаевна отменит решение комиссии по ПЗЗ лишь в том случае, если на нее будет оказываться очень серьезное политическое давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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