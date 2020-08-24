Омские врачи заявили, что могли бы вылечить Навального сами

В Сети многие уверены, что на лечение Навального влияют власти. Фото: Instagram Алексея Навального.

Руководство омской БСМП-1, куда в тяжелом состоянии госпитализировали российского политика Алексея Навального сегодня, 24 августа, провели пресс-конференцию и рассказали, как спасали пациента. Изначально омские медики были против его транспортировки в немецкую клинику и объясняли, что это может критически сказаться на и без того тяжелом состоянии Алексея Анатольевича. Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко пояснил, что в таком случае вся ответственность лежала бы на людях, давших разрешение на перелет.

Однако к вечеру 21 августа, на вторые сутки пребывания в Омске, российские и немецкие врачи коллегиально решили, что состояние пациента стабилизировалось и лететь ему можно. Тем не менее, в БСМП-1 настаивают: они бы и своими силами вылечили пациента. Но запрещать семье лечить Навального, где она сочтет нужным, они не имеют права.

– Для нас это была не самая простая задача. Но самое главное, это ограничение наших возможностей информирования законом о защите персональных данных, которые гласят, что у нас есть пациент, мы его лечим только в рамках его интересов, – заявил Анатолий Калиниченко. – Ни общественные интересы, ни внимание политиков, ни запросы друзей и даже желания родственников не становятся выше интересов пациента. И разрешение родственников, что мы можем разглашать информацию, значение не имеет. Было напряжение, мы понимаем родственников, их переживания. Но после нашего общения и понимания родственников, что мы делали всё возможное, мы начали общаться конструктивно. Мы спасли жизнь, стабилизировали состояние, вышли на правильный, с нашей точки зрения, диагноз, и по желанию родственников, подкреплённому в письменном виде, мы довели больного до того состояния, когда относительно безопасно можем разрешить транспортировку.