«Силовики никак не влияли на лечение»: Медики омской больницы рассказали, как лечили Алексея Навального

В Сети многие уверены, что на лечение Навального влияют власти. Фото: Instagram Алексея Навального

Омские медики, которые помимо своего желания в одночасье прославились на всю страну, сегодня, 24 августа, рассказали, как спасали Алексея Навального. Напомним, 20 августа политику внезапно стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Прямо с летного поля Навального на реанимобиле увезли в отделение токсикологии БСМП-1. В 10.00 его привезли в больницу, в 10.05 он уже был в реанимационном зале, пояснил главврач БСМП-1 Александр Мураховский.

Медики признаются, что 36 часов, которые политик провел в Омске, оказались даже сложнее работы за все время пандемии коронавируса. Им приходилось кроме лечения пациента находиться под непрестанным контролем общественников, журналистов и силовиков. Но пациента в итоге удалось стабилизировать.

Несмотря на то, что они фактически спасли ему жизнь, докторам теперь приходится оправдываться и защищаться от нападок в соцсетях. Чтобы ответить на оставшиеся вопросы, главврач БСМП-1 Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко собрали пресс-конференцию.

«НАМ БЫЛО БЫ ПРОЩЕ НАЙТИ ОТРАВЛЕНИЕ, НО ДИАГНОЗ НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ»

Анатолий Калиниченко рассказал: изначально они просто знали, что к ним везут пациента, снятого с самолета в критическом состоянии. О том, какой это в итоге вызовет резонанс, на тот момент даже не догадывались – просто спасали жизнь человеку.

– Это была обычная работа. Врачи сработали максимально оперативно, – говорит Калиниченко. – Почему не было сразу диагноза? Поступает пациент с комой неясного генеза без травм. Там может быть несколько десятков диагнозов. Сразу были начаты лечебно-диагностический поиск и интенсивная терапия. И мы стали искать: исключили инфаркт, инсульт и другое. Мы привлекли лаборатории судмедэкспертизы из Томска и Москвы. Отравление предположили в скорой помощи, но диагноз не подтвердился. Если бы мы обнаружили отравление, это было бы проще. Конечно, хотелось бы найти сразу понятный всем диагноз – но не всегда так бывает. Мы выявляли и корректировали все диагнозы и синдромы. Главный результат – пациент перестал умирать, мы его стабилизировали. Ничего сверхъестественного не делали, это было спасение жизни человека – такое же лечение оказывается любому другому гражданину РФ.

Медики омской БСМП-1 дали пресс-конференцию по итогам спасения Алексея Навального. Фото: Анна МИКУЛА

«УГРОЖАЛИ МНЕ И МОИМ ДЕТЯМ»

Омские врачи рассказали и о прессинге, который обрушился на них с первых часов госпитализации пациента.

– Мне никто не угрожал, но в приемную мне было более 1000 звонков. Из-за большого числа людей на территорию даже скорая едва могла заехать, – сказал Александр Мураховский.

А вот его коллега Анатолий Калиниченко – активный пользователь соцсетей – рассказал, что был в шоке, когда на следующий день зашел в интернет:

– Я получил несколько десятков угроз в свой адрес в социальных сетях. Угрожали и мне, и моим детям. Я не скрываю свою личную жизнь. Бог судья этим людям, это ни на что не повлияло. Серьезно эти сообщения я не воспринял. Мы просто выполняли свою работу. Семья Алексея Навального тоже не виновата в этих угрозах.

Александр Мураховский отметил, что с такой острой реакцией окружения пациентов сталкиваются нередко. Доктора относятся к этому с пониманием: люди обеспокоены состоянием своих близких и не всегда в состоянии контролировать эмоции. Тем не менее, главврач обещал подумать о премировании сотрудников, работавших в таких психологически сложных условиях.

На территории больницу стояла группа поддержки Алексея Навального. Фото: Анна МИКУЛА

В БМСП-1 почти двое суток дежурили журналисты. Фото: Анна МИКУЛА

ПОЧЕМУ НЕ ДАВАЛИ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ

Пояснили медики, и почему довольно скупо отвечали на вопросы общественности о состоянии здоровья Алексея Навального.

– Многие известные журналисты и некоторые врачи с мировым именем критиковали нас за то, что мы не обнародовали данные о лечении Навального. Но они прекрасно знают, что мы ограничены 323-м Федеральным законом, потому мы не могли разглашать информацию без письменного указания больного, – сказал Анатолий Калиниченко. – Критики было много, но положительных отзывов оказалось больше. Коллеги присылали нам множество слов поддержки. Кстати, немецкие врачи из клиники «Шарите» также поблагодарили нас за предложенную помощь и за спасение пациента.

ПРО СИЛОВИКОВ В БОЛЬНИЦЕ

Двое с половиной суток, которые Алексей Навальный провел в БСМП-1, на ее территории действительно находились силовики. Они обеспечивали, в том числе и безопасность пациента.

– Сотрудники силовых ведомств никак не влияли на лечение пациента Навального. Кто это был, я вам сказать не могу, – сказал Мураховский. – Но учитывая личность пациента, в кабинет заходили многие и интересовались состоянием Навального.

ПРО СОСТОЯНИЕ ТУАЛЕТА

По соцсетях разлетелось фото туалета, сделанное пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш в омской больнице. Руководство БСМП-1 объяснило, что уже решается вопрос с ремонтом – но надо понимать, что средства у регионального медучреждения действительно ограничены. Впрочем, к качеству оказания помощи пациентам это не имеет никакого отношения.

– Этот туалет находится в приемном отделении, где сейчас идет реконструкция. К 1 ноября ремонт там будет закончен, – пообещал Мураховский.

Юлия Навальная добивалась транспортировки супруга из Омска в берлинскую клинику «Шарите». Фото: Анна МИКУЛА

«СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ МУЖА ЮЛИЯ ПОКА НЕ СКАЗАЛА»

Поинтересовались журналисты у представителей БСМП-1 и другим: поблагодарила ли семья омских медиков за спасение их близкого человека.

– Ни мне, ни при мне Юлия Навальная врачам «спасибо» не говорила. Может быть, кого-то из моих коллег и поблагодарила, я об этом не знаю, – ответил Александр Мураховский.

Также он рассказал, что пять раз в его кабинете проводились встречи с женой и братом Алексея Навального, и вся информация о проводимых процедурах была им известна. Немецкие врачи, приезжавшие в Омск забирать политика, от контактов с семьей и журналистами отказались по их собственному решению.

– Я понимаю родственников. Первое общение всегда эмоционально, плюс информационный шум. Но после первого общения с родственниками Навального диалог пошел конструктивно, – говорит Анатолий Калиниченко. – Желаю Алексею Анатольевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй!