«Спасибо пока так и не сказали!»: Главврач омской больницы рассказал о спасении жизни Навального

Медики омской БСМП-1 дали пресс-конференцию по итогам спасения Алексея Навального. Фото: Анна МИКУЛА

Омские медики, которые помимо своего желания в одночасье прославились на всю страну, сегодня, 24 августа, рассказали, как спасали Алексея Навального. Напомним, 20 августа политику внезапно стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Прямо с летного поля Навального на реанимобиле увезли в отделение токсикологии БСМП-1. В 10.00 его привезли в больницу, в 10.05 он уже был в реанимационном зале, пояснил главврач БСМП-1 Александр Мураховский.

Медики признаются, что 36 часов, которые политик находился в Омске, оказались даже сложнее работы за время всей пандемии коронавируса. Им приходилось кроме лечения пациента находиться под непрестанным контролем общественников, журналистов и силовиков. Но пациента в итоге удалось стабилизировать.

– Мы пять раз в моем кабинете проводили встречи с супругой Алексея Анатольевича и его братом. У них была вся информация о ходе лечения. Впрочем, родные часто эмоционально реагируют на такие ситуации, мы к этому уже привыкли, – рассказал главврач БСМП-1 Александр Мураховский. – Я считаю, что мы все сделали правильно и хочу поблагодарить всех наших сотрудников за профессионализм. Впрочем, Навального мы лечили точно также, как и любого другого гражданина РФ, которые нуждается в экстренной помощи.

– А Юлия Навальная поблагодарила за спасение мужа? – поинтересовались у докторов журналисты.

– Ни мне, ни при мне Юлия Навальная врачам «спасибо» не говорила. Может быть, кого-то из моих коллег и поблагодарила, я об этом не знаю.