Московские врачи прилетят в Омска на консилиум по состоянию Алексея Навального

Алексея Навального увезли на скорой прямо из аэропорта. Фото: ВКонтакте

Сегодня в Омск прилетают врачи из московского медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. Они примут участие в консилиуме по поводу состояния Алексея Навального. Сейчас блогер с острым токсическим отравлением находится в омской БСМП-1. Врачи уже заявили, что диагноз ими установлен и картина понятна. Лечение для политика они также разработали совместно с московскими врачами. Однако диагноз медики до сих пор не называют, ссылаясь на закон о персональных данных и медицинскую тайну.

Вчера в Омск прилетели жена и брат Алексея Навального. Они настаивают на том, чтобы его разрешили перевезти в одну из заграничных клиник. Якобы семья уже даже договорилась с одной из европейских больниц. Однако состояние блогера не позволяет его транспортировать.

Добавим, что 20 августа в аэропорту Омска экстренно приземлился самолет с Навальным, который летел из Томска в Москву. В воздухе ему резко стало плохо. Причины не называются. Вчера омские врачи заявили, что состояние Алексея Навального удалось стабилизировать. Однако он по-прежнему находится в реанимации - есть угроза жизни пациента.