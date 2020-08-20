«Занимаемся спасением его жизни»: Омские врачи рассказали о состоянии Навального

Сейчас Навальный находится на интенсивной терапии. Фото: Александр ГЛУЗ

В Омске продолжается борьба за жизнь Алексея Навального. Сейчас медики говорят о стабилизации его состояния, но оно остается тяжелым. Проходит интенсивная терапия. Однако назвать диагноз медики пока отказались.

- Получено несколько десятков параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. У нас в больнице есть специальный центр для лечения таких пациентов. Врачи занимаются спасением его жизни, - прокомментировал состояние Навального заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко.

Также медик отметил, что лечение пациента находится на контроле омского и федерального минздравов. При необходимости у омских врачей есть возможность обратиться за помощью к специалистам федерального масштаба, но в этом, как утверждает заместитель главврача, нет необходимости.

В ходе обследования стало ясно, что никаких травм, которые могли бы привести к тяжелому состоянию Алексея Навального у него нет.