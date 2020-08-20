«Состояние пациента тяжелое»: В омском минздраве рассказали, что сейчас происходит в больнице, куда попал политик

Алексея Навального госпитализировали в БСМП-1.

Сегодня, 20 августа утром в омском аэропорту экстренно приземлился самолет. Одному из пассажиров внезапно стало плохо. Прямо на летное поле приехал реанимобиль, который повез потерявшего на тот момент создание пациента в токсикологию. Почти сразу выяснилось, что это известный российский политик Алексей Навальный.

По предварительным данным, у него острое отравление неким токсическим веществом. Каким именно, все еще неизвестно.

– Пациент находится в БСМП-1, – прокомментировали ситуацию в областном минздраве. – Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты и которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое.