Навальный, срочно госпитализированный в Омске, находится в тяжелом состоянии

Навального в аэропорту ждала скорая. Фото: ВКонтакте

Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в одну из омских больниц прямо со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Туда приземлился самолет с политиком, летевшим из Томска в Москву.

Уже известно, что у него сильное отравление. По данным некоторых СМИ, Навальный терял сознание и не мог говорить. Сейчас он находится под аппаратом ИВЛ. По информации источника сайта "Комсомольская правда в Омске", врачи оценивают состояние Навального как тяжелое.

В региональном минздраве подтвердили госпитализацию политика. Однако его диагноз сейчас не называется.