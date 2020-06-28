2020-06-28T11:15:49+03:00
Общество

Омич выиграл автомобиль после голосования по поправкам в конституцию

Мужчина не верил в удачу, пока не получил ключи от машины
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Победитель не верил в выигрыш, пока не оказался за рулем Фото: Денис ЖарковПобедитель не верил в выигрыш, пока не оказался за рулем Фото: Денис Жарков
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Сегодня в Омске еще один сибиряк получил крупный приз - автомобиль. Участи в голосовании обернулось удачей для 36-летнего Валерия Кулика, менеджера в сфере строительства. Утром омич отправился на избирательный участок вместе с женой, чтобы проголосовать. Семья решила принять участи и в акции "Мой регион". Жена выиграла сертификат на мойку автомобиля, а сам мужчина под защитным слоем нашел автомобиль.

- Всегда везло, вот и сейчас повезло. Будем ездить, будем покорять дороги. Вот ключ - теперь я рад! - говорит Валерий Кулик.

Мужчина также рассказал, что это будет второй автомобиль в их семье и без дополнительных трат не обойдется: жена пойдет учиться на права. Первый автомобиль вчера уже забрал Виталий Иванцов.

Так же участники акции уже получили три однокомнатные квартиры, их счастливыми обладателями стали Анна Гаева, Алексей Полетаев и Ольга Ширяева.

Напомним, социальная акция "Мой регион" продлится до 1 июля включительно. Жителей Омской области ждут еще 3 квартиры и 3 автомобиля, а также ценные подарки, среди которых: мотокльтиваторы, смартфоны, электоросамокаты, ноутбуки, телевизоры, холодильники, мультиварки, блендеры и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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