Омич выиграл автомобиль после голосования по поправкам в конституцию
Сегодня в Омске еще один сибиряк получил крупный приз - автомобиль. Участи в голосовании обернулось удачей для 36-летнего Валерия Кулика, менеджера в сфере строительства. Утром омич отправился на избирательный участок вместе с женой, чтобы проголосовать. Семья решила принять участи и в акции "Мой регион". Жена выиграла сертификат на мойку автомобиля, а сам мужчина под защитным слоем нашел автомобиль.
- Всегда везло, вот и сейчас повезло. Будем ездить, будем покорять дороги. Вот ключ - теперь я рад! - говорит Валерий Кулик.
Мужчина также рассказал, что это будет второй автомобиль в их семье и без дополнительных трат не обойдется: жена пойдет учиться на права. Первый автомобиль вчера уже забрал Виталий Иванцов.
Так же участники акции уже получили три однокомнатные квартиры, их счастливыми обладателями стали Анна Гаева, Алексей Полетаев и Ольга Ширяева.
Напомним, социальная акция "Мой регион" продлится до 1 июля включительно. Жителей Омской области ждут еще 3 квартиры и 3 автомобиля, а также ценные подарки, среди которых: мотокльтиваторы, смартфоны, электоросамокаты, ноутбуки, телевизоры, холодильники, мультиварки, блендеры и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU