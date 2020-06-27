Сегодня омич выиграл автомобиль после голосования по поправкам в Конституцию

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:59:14+03:00

"Не поверил, пока не встал возле автомобиля. Сейчас могу сказать, что я счастливчик".

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Сегодня в голосовании по поправкам в Конституцию принял участи 40-летний омич Витлий Иванцов. Он как Алексей Полетаев и Анна Ганаева, которые выиграли по квартире в Омске, после голосования принял участи в акции "Мой регион".

- Взял первый попавшийся билет, стер защитный слой и удивился. Даже не рассчитывал на такой подарок. Не поверил, пока не встал возле автомобиля. Сейчас могу сказать, что я счастливчик. Подарок очень хороший. Я рад! - говорит о своей удаче Полетаев. Также победитель отметил, что голосовать пошел с желанием, чтобы его мнение услышали.

Напомним, социальная акция «Мой регион» продолжается до 1 июля включительно. Жители региона еще могут выиграть 4 квартиры и 4 автомобиля. Также омичей ждут и другие подарки – ноутбуки, мотокультиваторы, электросамокаты, iPhone-11, телевизоры, стиральные машины, холодильники, кухонные комбайны, часы, мойки высокого давления и многое другое. Всего организаторы акции подготовили около 50 тысяч ценных подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU