2020-06-26T17:23:57+03:00
Общество

Пенсионер из Тары выиграл квартиру в Омске

Счастливчик получивший подарок после голосования по поправкам в Конституцию еще не решил, что с ним делать
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Счастливый обладатель квартиры в ОмскеСчастливый обладатель квартиры в Омске
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Сегодня после обеда в голосовании по поправкам к Конститутции принял участие 68-летний житель Тары Алексей Полетаев. После голосования пенсионер решил попытать счастье в социальной акции "Мой регион" и вытянул купон с квартирой. Такого крупного выигрыша мужчина не ожидал.

- Вот повезло так повезло! Я пока не знаю, как распорядиться квартирой. Еще никто из семьи не знает, будет сюрприз, - говорит победитель. О себе мужчина рассказал, что 20 лет проработал телемастером, а сейчас вышел на пенсию.

Тарчанину досталась новая однокомнатная квартира площадью 50 кв. метров на ул. Сали Катыка, 1.

Напомним, первой обладательницей квартиры стала тоже пенсионерка из Лузино, Анна Ганаева. Она была удивлена внезапному крупному выигрышу. Ей досталась квартира в микрорайоне Рябиновка.

Социальная акция "Мой регион" продлится до последнего дня голосования 1 июля. Омичи еще смогут выиграть 4 квартиры, 5 автомобилей и более мелкие ценные призы: электросамокаты, телевизоры, iPhone11, стиральные машины, холодильники и много другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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