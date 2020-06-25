Жительница Лузино поучаствовала в акции «Мой регион» и выиграла квартиру в Омске

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:29:26+03:00

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Приятный сюрприз ждал 59-летнюю жительницу Лузино. После голосования по поправкам в Конституцию РФ Анна Ганева решила поучаствовать в социальной акции «Мой регион». Ей выдали, как и положено сертификат. Когда омичка стерла защитный слой на нем, то узнала, что стала обладательницей квартиры в микрорайоне Рябиновка. Анна Ганева была очень удивлена.

- Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внуч, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем, – поделилась Анна Ганева.

Как рассказала счастливая победительница, она всегда голосует, и сегодняшний день не стал исключением. Выразить свое отношение к поправкам в Конституцию она пришла в обед и решила принять участие в социальной акции «Мой регион». В итоге - выиграла квартиру.

Добавим, что социальная акция «Мой регион» проходит до 1 июля. На избирательных участках омичи смогут получить подарки, в том числе квартиры и автомобили. Помимо этого среди 50 тысяч подарков: 42 электросамоката, 10 iPhone-11, 20 смартфонов, 82 телевизора, 52 стиральных машины, 20 ноутбуков, 47 холодильников, 42 морозильные камеры и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU