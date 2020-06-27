Продавец из Омска выиграла квартиру после голосования по поправкам в Конституцию

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:13:08+03:00

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Сегодня в Омске обладательницей квартиры стала Ольга Ширяева. Она, как и многие горожане, приняла участие не только в голосовании по поправкам в Конституцию, но и в акции "Мой регион".

- Пришли как обычно на свой участок. Почему-то рука потянулась к билетику. Вытянула, стёрла защитный слой – все были в шоке. Руки трясутся. Все радовались, все поздравляли. Всю жизнь живем в общежитии, и квартира для нас просто подарок. Это просто здорово! Я счастлива! - рассказала о своих впечатлениях о выигрыше женщина.

Как призналась счастливая омичка, квартира для нее стала долгожданным подарком, потому что всю жизнь она прожила в общежитии. Омичка трудится продавцом-консультантом и собственных средств на покупку недвижимости не имеет. Теперь Ольга стала обладательницей 35 метровой квартиры на ул. Сали Катыка, 1.

Для Ольги Ширяевой квартира стала долгожданным подарком.

Сегодня это уже второй крупный выигрыш на голосовании, Виталий Иванцов уехал с избирательного участка на новой машине.

Отметим, принять участие в социальной акции омичи могут до 1 июля включительно, подготовлено около 50 тысяч подарков. Так, еще есть шансы выиграть 3 квартиры и 4 новых автомобиля LADA Granta. Также жителей региона ждут и другие подарки, в том числе ноутбуки, смартфоны, электросамокаты, мотокультиваторы, бытовая техника, детские игрушки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU