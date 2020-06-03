В горсовете поддержали обращение управляющих омских торговых центров
Сегодня, 3 июня, в Омском горсовете прошло пленарное заседание. На нем рассмотрели всего три вопроса – все касаются мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса и вынужденных нерабочих дней.
Например, к депутатам с коллективным письмом обратились управляющие 42 омских торговых центров. Напомним, эти организации и ряд других не попали в перечень нуждающихся в поддержке. Однако в реальности большинство из них сейчас оказались на грани выживания.
Было предложено внести изменения в Решение горсовета № 283 «О налоге на имущество физлиц». Уточнялось, что поправки касаются именно физических, а не юридических лиц. Налог будет снижен вдвое для владельцев торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.
Депутат Иван Федин предложил предоставить льготу только тем омичам, у кого доход за прошлый год оказался менее 1 млн рублей.
– Речь идет о налоге на имущество, а не на доходы, – уточнил депутат Юрий Федотов. – Одно с другим не связано.
Коллегу поддержал вице-спикер Виталий Путинцев:
– Налог на имущество никак не связан с достатком, – считает депутат. – Из-за сегодняшней непростой ситуации человек мог продать квартиру, и по результатам 2019 года у него будет доход более миллиона рублей.
В итоге парламентарии отклонили предложение Федина, а внесение поправок в Решение № 283 одобрили в двух чтениях.
Также они поддержали поправки и в Решение № 298 «О земельном налоге». Напомним, в соответствии с Постановлением правительства РФ № 439 предлагается предоставлять предпринимателям и отсрочку по аренде земли. Кроме того, этим Решением поддержат и тех предпринимателей, которые выкупают муниципальные помещения и заключили договоры купли-продажи. Им предложено предоставить отсрочку по платежам с 1 марта до 1 июня 2020 года.
Этот вопрос уже рассматривали на комитете по финансово-бюджетным вопросам.
– Там были неточности, которые сейчас устранены, документ согласован на комитете, – отметил глава комитета Юрий Федотов. – Кроме того, на федеральном уровне аналогичное решение сейчас находится на подписи у президента. Как только оно вступит в силу, мы внесем корректировки в наш документ.
В итоге депутаты проголосовали за поправки в 298-е Решение в первом и во втором чтениях. Также они одобрили поправки в Решение № 508 «О порядке предоставления отсрочек по уплате неналоговых платежей в бюджет города Омска».
ИСТОЧНИК KP.RU