В горсовете поддержали обращение управляющих омских торговых центров

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:40:15+03:00

Эти организации и ряд других также включили в перечень наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса [видео]

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Сегодня, 3 июня, в Омском горсовете прошло пленарное заседание. На нем рассмотрели всего три вопроса – все касаются мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса и вынужденных нерабочих дней.

Например, к депутатам с коллективным письмом обратились управляющие 42 омских торговых центров. Напомним, эти организации и ряд других не попали в перечень нуждающихся в поддержке. Однако в реальности большинство из них сейчас оказались на грани выживания.

Было предложено внести изменения в Решение горсовета № 283 «О налоге на имущество физлиц». Уточнялось, что поправки касаются именно физических, а не юридических лиц. Налог будет снижен вдвое для владельцев торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.

Депутат Иван Федин предложил предоставить льготу только тем омичам, у кого доход за прошлый год оказался менее 1 млн рублей.

– Речь идет о налоге на имущество, а не на доходы, – уточнил депутат Юрий Федотов. – Одно с другим не связано.

Коллегу поддержал вице-спикер Виталий Путинцев:

– Налог на имущество никак не связан с достатком, – считает депутат. – Из-за сегодняшней непростой ситуации человек мог продать квартиру, и по результатам 2019 года у него будет доход более миллиона рублей.

В итоге парламентарии отклонили предложение Федина, а внесение поправок в Решение № 283 одобрили в двух чтениях.

Также они поддержали поправки и в Решение № 298 «О земельном налоге». Напомним, в соответствии с Постановлением правительства РФ № 439 предлагается предоставлять предпринимателям и отсрочку по аренде земли. Кроме того, этим Решением поддержат и тех предпринимателей, которые выкупают муниципальные помещения и заключили договоры купли-продажи. Им предложено предоставить отсрочку по платежам с 1 марта до 1 июня 2020 года.

Этот вопрос уже рассматривали на комитете по финансово-бюджетным вопросам.

– Там были неточности, которые сейчас устранены, документ согласован на комитете, – отметил глава комитета Юрий Федотов. – Кроме того, на федеральном уровне аналогичное решение сейчас находится на подписи у президента. Как только оно вступит в силу, мы внесем корректировки в наш документ.

В итоге депутаты проголосовали за поправки в 298-е Решение в первом и во втором чтениях. Также они одобрили поправки в Решение № 508 «О порядке предоставления отсрочек по уплате неналоговых платежей в бюджет города Омска».

gor.sovet55 Председатель Омского горсовета подвел итоги пленарного заседания

ИСТОЧНИК KP.RU